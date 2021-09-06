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Balıkesir'i düşman işgalinden hayvan taklidi yaparak kurtaran 'Tülütabaklar'

06.09.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılı kutlandı. Düzenlenen etkinlikte en dikkat çeken ise 'Tülütabaklar'ın geçitte yer alması oldu. Kentin işgalden kurtulmasında simge haline gelen Tülütabaklar, renkli ve korkutucu makyajları ile gösteriye damga vurdu. 99 yıl önce kentin işgal edilmesinin silahsız bir grup olan 'Tülütabaklar' tarafından engellendiğini anlatan Başkan Yücel Yılmaz, 'Tülütabaklar'ın aslında deri işiyle uğraşan bölge esnafı olduğunu söyledi.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yılı nedeniyle Kuva-yi Milliye Meydanı'nda düzenlenen program, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mahmut Büyükcingi ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, askeri araç üzerinden halkı selamladı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu. Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşu, sembolik olarak canlandırıldı. Günün anlam ve önemini anlatan sunum ve şiirler okundu. Askeri bando ve Mehteran takımı, marşlar seslendirdi.

TÜLÜTABAKLAR GÖSTERİ YAPTI

Geçit töreninin ardından, her yıl ilgiyle izlenen ve işgal yıllarında düşman devriyelerinin korkulu rüyası olduğu öne sürülen Tülütabaklar alana çıktı. Kıyafet ve görüntüleriyle korkutucu olan ancak yıllar içinde sevilen bir bölgesel kahraman haline gelen Tülütabaklar, davul ve zurnalar eşliğinde gösteri yaptı. Keçi ve koyun postu giyen, yüzlerini ve vücutlarını baca kurumuyla boyayan Tülütabaklar'ı canlandıran derici esnafı, katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Vatandaşlar, bir yandan tedirginlik yaşadıkları Tülütabaklar karakterleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

"İŞGALDEN KOLAY KURTULMADI, HERKES ELİNDEN GELENİ YAPTI"

"İŞGALDEN KOLAY KURTULMADI, HERKES ELİNDEN GELENİ YAPTI"
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Tülütabaklar’ın Kurtuluş Savaşı dönemindeki önemini anlattı. "Anadolu işgal edildiğinde, Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir, milis kuvvetleriyle Kurtuluş mücadelesini başlatmış" diyen Başkan Yılmaz, şunları söyledi:
"O zaman silahı olmayan, fakat imanı ve inancı olan dericilerin, Yunanlıları korkutmak, kaçırmak ve bölgenin işgal altına alınmaması için yaptıkları bir mücadele. Derileri üstlerine giyerek, korkutucu vahşi bir hayvan görüntüsü verip, bölgeleri koruma altına almışlar. Bu sayede Yunanlıların, o bölgelere girmelerini uzun süre engellemiş ve bu sayede de Anadolu'da birliklerin toplanmasına, milis kuvvetlerinin silahlanıp güçlenmesine vesile olmuşlar. Biz de Balıkesir'in kurtuluş günü olan 6 Eylül'de, Tülütabakların anısına tören konvoyumuzda gösteri yapmalarına fırsat veriyoruz. Tarihi yaşatmak önemli. Bu Anadolu toprakları, Yunanistan işgalinden kolay kurtulmadı. Herkes kendine göre bir mücadele verdi. Bize bu günleri emanet ettikleri için atalarımıza minnettarız.” DHA
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Anahtar Kelimeler:
Asker Balıkesir
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