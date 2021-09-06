Balıkesir'i düşman işgalinden hayvan taklidi yaparak kurtaran 'Tülütabaklar'

Geçit töreninin ardından, her yıl ilgiyle izlenen ve işgal yıllarında düşman devriyelerinin korkulu rüyası olduğu öne sürülen Tülütabaklar alana çıktı. Kıyafet ve görüntüleriyle korkutucu olan ancak yıllar içinde sevilen bir bölgesel kahraman haline gelen Tülütabaklar, davul ve zurnalar eşliğinde gösteri yaptı. Keçi ve koyun postu giyen, yüzlerini ve vücutlarını baca kurumuyla boyayan Tülütabaklar'ı canlandıran derici esnafı, katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Vatandaşlar, bir yandan tedirginlik yaşadıkları Tülütabaklar karakterleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

"O zaman silahı olmayan, fakat imanı ve inancı olan dericilerin, Yunanlıları korkutmak, kaçırmak ve bölgenin işgal altına alınmaması için yaptıkları bir mücadele. Derileri üstlerine giyerek, korkutucu vahşi bir hayvan görüntüsü verip, bölgeleri koruma altına almışlar. Bu sayede Yunanlıların, o bölgelere girmelerini uzun süre engellemiş ve bu sayede de Anadolu'da birliklerin toplanmasına, milis kuvvetlerinin silahlanıp güçlenmesine vesile olmuşlar. Biz de Balıkesir'in kurtuluş günü olan 6 Eylül'de, Tülütabakların anısına tören konvoyumuzda gösteri yapmalarına fırsat veriyoruz. Tarihi yaşatmak önemli. Bu Anadolu toprakları, Yunanistan işgalinden kolay kurtulmadı. Herkes kendine göre bir mücadele verdi. Bize bu günleri emanet ettikleri için atalarımıza minnettarız.” DHA