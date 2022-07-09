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  4. Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

09.07.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde aniden bastıran yağış nedeniyle birçok noktada taşkın meydana geldi, sürücüler zor anlar yaşadı.

Sağanak nedeniyle Dokumayolu Caddesi Adliye Kavşağı mevkisinde ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan midibüste bulunan yaşlı kadın, bir kişi tarafından sırtta taşınarak yolun karşısına geçirildi.

Yağış nedeniyle Savaştepe Caddesi'nde bir kişi de yolda kalan aracını iterek kurtarmaya çalıştı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve AFAD ekipleri caddelerdeki suyun tahliyesi için çalışma yürüttü. Yağış dolayısıyla bazı evleri su bastı.

Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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yağmur Balıkesir sağanak

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