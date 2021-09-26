Balıklıgöl'ün hikayesini tespihe nakşetti! Değeri dudak uçuklattı

Tespih nakkaşı Ahmet Bozkurt Savanç, atölyesinde tespih yaparken radyodan dinlediği, Kral Nemrud tarafından Hz. İbrahim’in ateşe atılmasıyla oluştuğuna inanılan Balıklıgöl'ün hikayesini tespihe nakşetme kararı aldı. Harekete geçtiğini belirten Savanç, odunların balığa dönüştüğü ağacı bulmak için Şanlıurfa'ya gittiğini ve hikayeye konu olan ağacın iğde ağacı olduğunu tespit etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile görüşerek söz konusu ağacın iğde olduğunu teyit ettirdikten sonra Konya’daki atölyesine giden genç, bu ağaçtan tespih yapmaya başladığını aktardı. 6 ay gibi bir sürede tespihi el emeğiyle zümrüt ve bazı değerli taşlarla işlediğini ifade eden Savanç, önce Şanlıurfa Balıklıgöl’de daha sonra tarihi bir handa tespih ustalarının ve tespih severlerin beğenisine sundu. Hikayenin tüm ayrıntılarının içerisinde barındığı tespih, ateşle güçlendirilip, ana unsurlarını oluşturan 33 habbe balık figüründen oluşuyor.

6 AYDA BİTİRDİ

Savanç, tespihin sahip olduğu manevi değerin, maddi değerden çok daha fazla olduğunu, bir değer biçilirse eğer bu değerin ise en az yüz bin lira olacağını dile getirdi.

Savanç, “Hz. İbrahim’i konu alan Şanlıurfa tespihimizin çalışması şöyle başladı. Atölyemde tespih yaparken, sosyal medya üzerinden kısa filmler olsun, kıssadan hisseler olsun, dini hikayeler olsun, bu tarz şeyler dinliyordum. Bu esnada Şanlıurfa Balıklıgöl hikayesi dönmeye başladı. Hikayeyi dinlerken bir yandan tespih yapıyordum. O esnada Hz. İbrahim’in ateşe atıldığı, odunlar yanarken balığa dönüştüğü hikayeyi orada dinliyordum. O anda odunlar balığa dönüştü cümlesi geçince benim aklımda, hayalimde de böyle bir proje canlandı." diye konuştu.

"O anda aklıma yanarken balığa dönüşen ağaçları, odunları bulabilir miyiz diye bir tereddütte kaldım. " diyen Savaş, şunları ifade etti:

Yaklaşık 1 aylık araştırma sonucunda ağacın kendisine bizzat ulaştım. Daha sonra bu ağacın o ağaç mıdır, değil midir diye Şanlıurfa Belediyesinden, kültür turizm daire başkanlığından teyidini aldım. En son Şanlıurfa Belediyesi resmi internet sitesinde de araştırma sonucu ağacın isminin orada da geçtiğini kendim gördüm ve bunları da belgeledim.