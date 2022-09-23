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Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Öksürük tuttuğu an...

23.09.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar, bereketli geçen balık sezonu için önemli uyarılarda bulundu. Dikkatsiz şekilde ayıklanan veya yenen balıkların kılçıkları zor durumda bırakabilir. Boğaza kılçık takılması sırasında yanlış müdahale edildiğinde ölümle bile sonuçlanabiliyor. Balık yerken boğaza kılçık kaçmaması için öncelikle dikkatli olunmasını öneren uzmanlar, kılçık öksürükle çıkmıyorsa mutlaka doktora başvurulması gerektiğini tavsiye ediyor.

Balık yerken boğaza kılçık kaçmaması için öncelikle dikkatli olunmasını öneren uzmanlar, kılçık kaçması durumunda ise öncelikle sakin davranılması ve panik yapılmaması gerektiğini ifade ediyorlar. Kılçığın öksürükle çıkmaması durumunda sırta vurma, su içme ve ekmek yeme gibi yöntemleri uygulamak yerine vakit kaybetmeden KBB ya da gastroentoloji uzmanına başvurulması tavsiye ediliyor.

BALIK KILÇIĞINI ÇIKARMA YÖNTEMLERİ

SAKİN KALMALI, PANİK YAPILMAMALI

SAKİN KALMALI, PANİK YAPILMAMALI
KBB Uzmanı Op. Dr. Ali Rahimi, boğaza kılçık batması durumunda yapılması gerekenlerle ilgili önemli tavsiyeler paylaştı. Balık yerken boğaza kılçık kaçmaması için öncelikle dikkatli olunması gerektiğini belirten Op. Dr. K. Ali Rahimi, “Bazı durumlarda istemeden de olsa kılçık yutulabilir ve boğaza kaçabilir. Böyle durumlarda kişi öncelikle sakin davranmalı ve panik yapmamalıdır. Vücut, boğazı temizlemek ve yabancı cisimleri boğazdan atmak için refleks olarak öksürük eyleminde bulunur. Öksürük ile dışarı atılmaya çalışılan kılçık, bu yöntemle çıkmazsa kişinin alanında uzman doktorlara, Kulak Burun Boğaz (KBB) ya da gastroenteroloji bölümlerine başvurması gerekiyor.” dedi.

KILÇIĞI ÇIKARMAK İÇİN İLKEL YÖNTEMLER KULLANILMAMALI

KILÇIĞI ÇIKARMAK İÇİN İLKEL YÖNTEMLER KULLANILMAMALI
Kılçığın bademciklerin içine batabileceği gibi sese tellerinin önüne kadar ulaşabilir. Nefes veya yemek borusuna da kaçabilir. Bu gibi durumlarda ciddi komplikasyonlara karşı çok dikkatli olunmalı. Boğaza kılçık kaçtığında sadece öksürük yoluyla atılabileceği için bu durumda ilkel yöntemler kesinlikle kullanılmamalı ve doktora gidilmeli.

ELLE MÜDAHALE YAPMAYIN

ELLE MÜDAHALE YAPMAYIN
Kişilerin kendi yöntemleriyle ve elle müdahale ile çıkarmaya çalışmasının tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz. Boğaza bağlı bir bölüme battığında doktor tarafından çıkarılması basit bir işlemdir. Bu nedenle kişinin kılçığı elle çıkarmaya çalışması doğru değil. Doktor kılçığın nereye battığını endoskopi ile görebilir. Nerede olduğu tespit edilip çeşitli yöntemlerle çıkarılabiliyor. Burada önemli olan ise kılçığın veya herhangi bir yabancı cismin kesinlikle uzman bir KBB doktoru tarafından görülmesinin gerekliliğidir. Kılçık yemek borusuna ya da nefes borusuna kaçtığında gastroenterolog tarafından endoskopi ile yemek borusuna girilmesi ya da göğüs cerrahının akciğerin içine girip o bölgelerde araması gerekiyor.

KILÇIK SIRTA VURULARAK ÇIKARILMAYA ÇALIŞILMAMALI

KILÇIK SIRTA VURULARAK ÇIKARILMAYA ÇALIŞILMAMALI
Boğaza balık kılçığı kaçtığında kişiye müdahale edilmemesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. K. Ali Rahimi, “Kılçığın yemek borusuna ya da nefes borusuna inmemesi için kişinin sırtına vurmak, su içmek veya ekmek yemek tehlikelidir ve tavsiye edilmez. Su içmek ya da ekmek yemek kılçığı aşağı yönde itecektir ancak kılçığın aşağı doğru itilmesi değil ağızdan çıkarılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

ÖKSÜRÜKLE ÇIKMAZSA DOKTORA BAŞVURUN

ÖKSÜRÜKLE ÇIKMAZSA DOKTORA BAŞVURUN
Boğaza balık kılçığı kaçtığı durumlarda öksürük yoluyla ağızdan çıkarılamadıysa vakit kaybetmeden doktora gidilmesi gerekiyor.
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