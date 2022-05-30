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Banu Ilıcalı'nın minik kızı ilgi odağı oldu! Dedesi Acun Ilıcalı'nın kopyası

30.05.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile evliliğinden olan kızı Banu Ilıcalı, sosyal medya hesabında babasının doğum gününe için paylaşımda bulundu. Ilıcalı, eşi Efe Ceyhun, babası Acun Ilıcalı ve kızı Begüm ile verdiği bir pozu "İyi ki varsın baba, iyi ki varsın dede" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı. 54'üncü yaşını kutlayan Acun Ilıcalı'nın torunu ise sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile evliliğinden olan kızı Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile nikah masasına oturmuştu. 2020'de kızı Begüm'ü kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Banu Ilıcalı, sosyal medya hesabında babasının doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

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Genç kadın, eşi Efe Ceyhun, babası Acun Ilıcalı ve kızı Begüm ile verdiği bir pozu "İyi ki varsın baba, iyi ki varsın dede" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede Instagram'da hızla yayıldı.

Ilıcalı'nı torunu Begüm ise sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu. Minik Begüm'ün dedesi ile benzerliği de dikkatlerden kaçmadı

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Sosyal medya kullanıcıları, "Torunu çok tatlı", "Dedeye benziyor maşallah", "Şu torunun güzelliğine bak, maşallah", "Maşallah, torun size benziyor" yorumlarında bulundu.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı
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