Banu Ilıcalı'nın minik kızı ilgi odağı oldu! Dedesi Acun Ilıcalı'nın kopyası

Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile evliliğinden olan kızı Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile nikah masasına oturmuştu. 2020'de kızı Begüm'ü kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Banu Ilıcalı, sosyal medya hesabında babasının doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Genç kadın, eşi Efe Ceyhun, babası Acun Ilıcalı ve kızı Begüm ile verdiği bir pozu "İyi ki varsın baba, iyi ki varsın dede" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede Instagram'da hızla yayıldı.

Ilıcalı'nı torunu Begüm ise sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu. Minik Begüm'ün dedesi ile benzerliği de dikkatlerden kaçmadı

Sosyal medya kullanıcıları, "Torunu çok tatlı", "Dedeye benziyor maşallah", "Şu torunun güzelliğine bak, maşallah", "Maşallah, torun size benziyor" yorumlarında bulundu.