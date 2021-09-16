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Barbaroslar dizisi oyuncuları kimler? Barbaroslar dizisi hangi kitaptan uyarlandı?

16.09.2021 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1'de yayın hayatına başlayan Barbaroslar dizisi oyuncuları ile dikkat çekiyor. Sevilen dizide Osmanlı Dönemi'ne damga vurmuş karakterler yer alıyor. Peki Barbaroslar dizisi oyuncuları kimler? Barbaroslar dizisi hangi kitaptan uyarlandı? İşte merak edilen ayrıntılar...

Bugün itibariyle televizyon ekranlarında yayınlanmaya başlayan Barbaroslar dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Dizide Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan bu defa Oruç Reis olarak karşımıza çıkacak. Peki Barbaroslar dizisi oyuncuları kimler?

BARBAROSLAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Osmanlı amirali (kaptan-ı derya) Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatılacağı Barbaroslar dizisi bugün yayın hayatına başladı. Dizinin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Hangi kitaptan uyarlandığı da araştırılıyor.
Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği dizinin senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan kaleme alıyor. Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatından uyarlandı.

OYUNCULARI KİMLER?

OYUNCULARI KİMLER?
Ulaş Tuna (Barbaros Hayrettin Paşa ve diğer adıyla Hızır Reis) Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis) Yetkin Dikinciler (İshak Reis) Caner Topçu (İlyas Reis) Pelin Akil Gülcan Arslan
Yiğit Özşener Devrim Evin İsmail Filiz Bahadır Yenişehirlioğlu Melis Babadağ
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Anahtar Kelimeler:
TRT 1
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