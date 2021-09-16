Barbaroslar dizisi oyuncuları kimler? Barbaroslar dizisi hangi kitaptan uyarlandı?

Bugün itibariyle televizyon ekranlarında yayınlanmaya başlayan Barbaroslar dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Dizide Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan bu defa Oruç Reis olarak karşımıza çıkacak. Peki Barbaroslar dizisi oyuncuları kimler?
BARBAROSLAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Osmanlı amirali (kaptan-ı derya) Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatılacağı Barbaroslar dizisi bugün yayın hayatına başladı. Dizinin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Hangi kitaptan uyarlandığı da araştırılıyor.
Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği dizinin senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan kaleme alıyor. Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatından uyarlandı.
OYUNCULARI KİMLER?
Ulaş Tuna (Barbaros Hayrettin Paşa ve diğer adıyla Hızır Reis)
Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis)
Yetkin Dikinciler (İshak Reis)
Caner Topçu (İlyas Reis)
Pelin Akil
Gülcan Arslan
Yiğit Özşener
Devrim Evin
İsmail Filiz
Bahadır Yenişehirlioğlu
Melis Babadağ
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