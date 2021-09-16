Barbaroslar dizisi oyuncuları kimler? Barbaroslar dizisi hangi kitaptan uyarlandı?

Bugün itibariyle televizyon ekranlarında yayınlanmaya başlayan Barbaroslar dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Dizide Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan bu defa Oruç Reis olarak karşımıza çıkacak. Peki Barbaroslar dizisi oyuncuları kimler?