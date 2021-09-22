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  4. "Barınamıyoz" pankartı açarak parkta yatmak isteyen öğrencilere gözaltı

"Barınamıyoz" pankartı açarak parkta yatmak isteyen öğrencilere gözaltı

22.09.2021 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de bir araya gelerek yurt ve kiralık ev olmamasını ’Barınamıyoz’ yazdıkları kartonla protesto etmek isteyen bir grup genç, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Eskibağlar Mahallesi’nde bulunan parkta bir araya gelerek ‘Barınamıyoz’ yazılı pankart açan aralarında üniversite öğrencilerinin de olduğu bir grup genç, geceyi orada yatarak geçirmek istedi.

İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISIYLA GENÇLER TARTIŞTI

Parkta yatarak eylem yapmak isteyen gençlerin toplandığı alanda bulunan emniyet yetkilileri, uyarılarda bulundu. Eylemin yapılması için saatin ve yerin uygun olmadığını belirten güvenlikten sorumlu olan İl Emniyet Müdür Yardımcısının defalarca yaptığı uyarıyı dikkate almayan grup, karşılıklı tartışmaya girdi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eylemlerine devam etmek isteyen göstericilere polis müdahalede bulundu. Müdahale sonucunda aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. (İHA)

"BARINAMIYOZ" PANKARTI AÇTILAR

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Eskişehir
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