Barış Akarsu Amasra’da anılıyor: Barış Akarsu kimdir? Barış Akarsu neden ve ne zaman öldü?

Barış Akarsu, 28 yaşında geçirdiği bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. 14 sene önce kaza sonrasında hastanede hayatını kaybeden Barış Akarsu ise, bu sene de unutulmadı. Memleketi olan Amasra’da sevenleri tarafından anılan Akarsu, hayatımıza ilk olarak ‘Akademi Türkiye’ adlı şarkı yarışması ile girmiş, daha sonra ise seslendirdiği şarkılar ile Türkiye’de birçok kişiyi etkilemeyi başarmıştı.