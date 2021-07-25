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Barış Akarsu Amasra’da anılıyor: Barış Akarsu kimdir? Barış Akarsu neden ve ne zaman öldü?

25.07.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damgasını vuran ve genç yaşında hayata veda Barış Akarsu, memleketi Amasra’da unutulmadı. Geçirdiği bir trafik kazası sonucu 28 yaşında hayatını kaybeden başarılı isim, doğum gününde memleketi olan Amasra’da ‘Görkemli Hatıralar’ tarafından anıldı. Ölümünün üzerinden 14 sene geçmesine rağmen halen büyük bir üzüntüyle hatırlanan Barış Akarsu, şarkıları ve sesiyle unutulmayanlar arasına girdi.

Barış Akarsu, 28 yaşında geçirdiği bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. 14 sene önce kaza sonrasında hastanede hayatını kaybeden Barış Akarsu ise, bu sene de unutulmadı. Memleketi olan Amasra’da sevenleri tarafından anılan Akarsu, hayatımıza ilk olarak ‘Akademi Türkiye’ adlı şarkı yarışması ile girmiş, daha sonra ise seslendirdiği şarkılar ile Türkiye’de birçok kişiyi etkilemeyi başarmıştı.

Ölümünün 14. Yılında unutulmadı

Barış Akarsu, 29 Haziran 2007 tarihinde 28. Doğum gününü kutladıktan sonra Bodrum’da bir trafik kazası geçirdi.
Geçirdiği kaza sonrasında hastaneye kaldırılan Akarsu, kaldırıldığı hastanede yaşama veda etti.
Memleketi olan Amasra’da sevenleri tarafından sevgiyle anılan Akarsu için, bir anma programı düzenlendi.
Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Amasra’nın Barış Akarsu ile bütünleştiğini vurgulayarak “Barış Akarsu kültürü ile sanatı ile ilçemizi Türkiye’nin gündemine taşıdı. Biz de adını yaşatmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.” Dedi.

Barış Akarsu kimdir?

Barış Akarsu kimdir?
Barış Akarsu, 29 Haziran 1979 tarihinde Bartın’ın Amasra ilçesinde dünyaya geldi. Barış Akarsu, 29 Haziran 1979 tarihinde Bartın’ın Amasra ilçesinde dünyaya geldi.
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Anahtar Kelimeler:
Amasra Barış Akarsu
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