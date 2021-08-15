Barış Murat Yağcı ile ilişkileri çok konuşulmuştu! İşte Nisa Bölükbaşı'nın Survivor sonrası değişimi...

Survivor 2020'nin yıldız isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı gerek program esnasında gerek program sonrasında adından sık sık söz ettirdi. Survivor 2020'de performansı ve arkadaşlık ilişkileriyle dikkat çeken Nisa Bölükbaşı'nın program sonrasındaki değişimini haberimizde derledik. İşte Nisa Bölükbaşı'nın Survivor sonrası değişimi...

SURVİVOR NİSA'NIN PROGRAM SONRASI DEĞİŞİMİ

Başladığından beri ilgiyle izlenen Survivor yarışması, koronavirüsün patlak verdiği 2020'de reyting rekorları kırmıştı.

Survivor 2020 yarışmacıları hem oyunlardaki performansıyla hem de özel hayatıyla çok konuşulmuştu.

Survivor'da en çok konuşulan kadın yarışmacılardan biri Nisa Bölükbaşı'ydı.

Oyunlardaki performansı ve güçlü arkadaşlık ilişkileriyle dikkat çeken Bölükbaşı'nın, Survivor 2020'ye renk katan yarışmacılardan biri olduğu ifade edilmişti.