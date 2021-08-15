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Barış Murat Yağcı ile ilişkileri çok konuşulmuştu! İşte Nisa Bölükbaşı'nın Survivor sonrası değişimi...

15.08.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemiden dolayı reyting rekorları kıran Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden birisi de Nisa Bölükbaşı'ydı. Survivor 2020'de en iyi performans sergileyen kadın yarışmacılardan biri olan Bölükbaşı, Cemal Can Canseven ile yaşadığı dostluk, Barış Murat Yağcı ile de program sonrasında yaşadığı aşk ile sık sık gündeme gelmişti. İşte Nisa Bölükbaşı'nın Survivor sonrası değişimi...

Survivor 2020'nin yıldız isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı gerek program esnasında gerek program sonrasında adından sık sık söz ettirdi. Survivor 2020'de performansı ve arkadaşlık ilişkileriyle dikkat çeken Nisa Bölükbaşı'nın program sonrasındaki değişimini haberimizde derledik. İşte Nisa Bölükbaşı'nın Survivor sonrası değişimi...

SURVİVOR NİSA'NIN PROGRAM SONRASI DEĞİŞİMİ

Başladığından beri ilgiyle izlenen Survivor yarışması, koronavirüsün patlak verdiği 2020'de reyting rekorları kırmıştı.
Survivor 2020 yarışmacıları hem oyunlardaki performansıyla hem de özel hayatıyla çok konuşulmuştu.
Survivor'da en çok konuşulan kadın yarışmacılardan biri Nisa Bölükbaşı'ydı.
Oyunlardaki performansı ve güçlü arkadaşlık ilişkileriyle dikkat çeken Bölükbaşı'nın, Survivor 2020'ye renk katan yarışmacılardan biri olduğu ifade edilmişti.
Survivor esnasında Cemal Can Canseven ile yaşadığı dostluğun konuşulduğu kadar program sonrasında yaşadığı küslük de oldukça konuşulmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
survivor Nisa Bölükbaşı
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