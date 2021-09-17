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  4. Bartın’da demir-çelik fabrikasında patlama! 5 yaralı

Bartın’da demir-çelik fabrikasında patlama! 5 yaralı

17.09.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da demir-çelik fabrikasında hurda demirlerin eritildiği ark ocağında meydana gelen patlamada, 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 07.30 sıralarında, Kurtköy köyünde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir-çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrika içindeki hurda demirlerin eritildiği kazanlarda, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Büyük gürültüye neden olan patlamada, kazanın etrafında çalışan 5 kişi yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Patlama sonrası fabrikaya sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
patlama Bartın
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