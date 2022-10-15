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  4. Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden madencilerden geriye sadece fotoğrafları kaldı! Acılı aileler paylaştı

Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden madencilerden geriye sadece fotoğrafları kaldı! Acılı aileler paylaştı

15.10.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye dün akşam saatlerinden itibaren Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden patlaması olayı konuşuyor. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlenirken madencilerden geriye ailesiyle ve arkadaşlarıyla çekildikleri fotoğrafları kaldı.

Bartın’ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde dün akşam saat 18.15 sıralarında meydana gelen maden faciasında hayatını kaybedenler tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Ölüm haberini alan yakınları ise sosyal medya hesaplarından yürek yakan paylaşımlar yaptı.

“AH BE KARDEŞİM ÇOK ERKEN OLDU”

Gürdal Serenli’nin abisi Zekai Serenli ise kardeşiyle aynı fotoğrafta yer alan ve yine faciada hayatını kaybeden Rahman Özçelik’in de bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak şunları söyledi: “Ah be kardeşim çok erken oldu bu ayrılık çok erken yaşta gittiniz maden şehitlerimize Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun.”
Hayatını kaybedenlerden Amasra’nın Kaman Köyü’nden Emrah Kaval’ın babası Hasan Kaval, sosyal medya hesabından oğlunun hayatını kaybettiğine ilişkin yazı paylaştı. Acılı baba Kaval, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Oğlum Emrah Kaval TTK müessesinde geçirdiği kaza nedeniyle vefat etmiştir. Bugün öğle namazına müteakip defnedilecektir.”

“GÜNEŞİ GÖREBİLMEK İÇİN KARANLIĞI KAZIYORUZ”

“GÜNEŞİ GÖREBİLMEK İÇİN KARANLIĞI KAZIYORUZ”
Patlamada yaşamını yitiren Yasin Çelik’in, 5 Şubat 2021’de sosyal medya hesabından “Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz” paylaşımı kaldı geride.
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Anahtar Kelimeler:
Bartın Maden
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