YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başakşehir’de öğrencilere özel LGS tercih stantları kuruldu

Başakşehir’de öğrencilere özel LGS tercih stantları kuruldu

08.06.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) giren öğrencileri ilçedeki lise temsilcileri ile bir araya getirdi.

İSTANBUL, (DHA) - Başakşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) giren öğrencileri ilçedeki lise temsilcileri ile bir araya getirdi. Başakşehir Kent Meydanı’na kurulan ‘Lise Tercih Fest’ çadırlarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Başakşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav heyecanını geride bırakan öğrenciler için ‘Lise Tercih Fest’ düzenliyor. Öğrencileri bu zorlu süreçte yalnız bırakmayan Başakşehir Belediyesi, tercih yapacak öğrenciler ile ilçe genelinde bulunan liselerin temsilcilerini Lise Tercih Fest’de bir araya getirdi.

ÖĞRENCİLERİN TERCİH HEYECANI BAŞLADI

Başakşehir Kent Meydanı’na akın akın gelen öğrenciler, rehber öğretmen ve psikologlar eşliğinde okullar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen rehber öğretmenler, hem kendi okullarını tanıtma fırsatı yakaladı hem de öğrencilere doğru adımlar atmalarına yönelik bilgiler verdi.

“AKADEMİLERİMİZ İLE ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Lise Tercih Fest’i Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun da ziyaret etti. Stant ziyaretlerinde okul yöneticileri ile bir araya gelen Başkan Kartoğlu, “Lise öğrencilerimiz için belediyemizde staj imkânı sunuyor, iş birliği yaptığımız yayın kuruluşları ve firmalara yönlendirme yapıyoruz. Akademilerimiz ile öğrencilerimizin yanındayız. Öğrencilerimizin kendi mesleklerini daha da pekiştirmesi için; grafik tasarım, YouTube, yeni medya, dublaj, sinema, radyo gibi birçok alanda akademiler açtık. Ücretsiz eğitim verdiğimiz bu akademilere tüm öğrencilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

Öğrencileri en doğru tercihi yapmaları için Başakşehir Kent Meydanı’na düzenlenen Lise Tercih Fest, 8 Haziran Çarşamba günü sona erecek.

Başakşehir’de öğrencilere özel LGS tercih stantları kuruldu

Başakşehir’de öğrencilere özel LGS tercih stantları kuruldu - Bölge - İstanbul -

Başakşehir’de öğrencilere özel LGS tercih stantları kuruldu - Bölge - İstanbul -

Başakşehir’de öğrencilere özel LGS tercih stantları kuruldu - Bölge - İstanbul -

Başakşehir’de öğrencilere özel LGS tercih stantları kuruldu - Bölge - İstanbul -

Başakşehir’de öğrencilere özel LGS tercih stantları kuruldu - Bölge - İstanbul -

Başakşehir’de öğrencilere özel LGS tercih stantları kuruldu - Bölge - İstanbul -

Başakşehir’de öğrencilere özel LGS tercih stantları kuruldu - Bölge - İstanbul -

Başakşehir’de öğrencilere özel LGS tercih stantları kuruldu - Bölge - İstanbul -

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Haziran Çarşamba

İmsak
03:27
Sabah
05:25
Öğle
13:08
İkindi
17:07
Akşam
20:41
Yatsı
22:30
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Metroda dehşete düşüren olay! Raylara itti

Metroda dehşete düşüren olay! Raylara itti

Her duyduğunuza inanmayın! Günlük burç yorumları

Her duyduğunuza inanmayın! Günlük burç yorumları

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

29 yaşında 9 oğlu var! ''Asla doğum kontrol hapı kullanmam''

29 yaşında 9 oğlu var! ''Asla doğum kontrol hapı kullanmam''

Kilo vermek için kendinizi paralamayın! İşte yapmanız gereken

Kilo vermek için kendinizi paralamayın! İşte yapmanız gereken

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.