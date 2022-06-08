Başakşehir’de öğrencilere özel LGS tercih stantları kuruldu

İSTANBUL, (DHA) - Başakşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) giren öğrencileri ilçedeki lise temsilcileri ile bir araya getirdi. Başakşehir Kent Meydanı’na kurulan ‘Lise Tercih Fest’ çadırlarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Başakşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav heyecanını geride bırakan öğrenciler için ‘Lise Tercih Fest’ düzenliyor. Öğrencileri bu zorlu süreçte yalnız bırakmayan Başakşehir Belediyesi, tercih yapacak öğrenciler ile ilçe genelinde bulunan liselerin temsilcilerini Lise Tercih Fest’de bir araya getirdi.

ÖĞRENCİLERİN TERCİH HEYECANI BAŞLADI

Başakşehir Kent Meydanı’na akın akın gelen öğrenciler, rehber öğretmen ve psikologlar eşliğinde okullar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen rehber öğretmenler, hem kendi okullarını tanıtma fırsatı yakaladı hem de öğrencilere doğru adımlar atmalarına yönelik bilgiler verdi.

“AKADEMİLERİMİZ İLE ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Lise Tercih Fest’i Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun da ziyaret etti. Stant ziyaretlerinde okul yöneticileri ile bir araya gelen Başkan Kartoğlu, “Lise öğrencilerimiz için belediyemizde staj imkânı sunuyor, iş birliği yaptığımız yayın kuruluşları ve firmalara yönlendirme yapıyoruz. Akademilerimiz ile öğrencilerimizin yanındayız. Öğrencilerimizin kendi mesleklerini daha da pekiştirmesi için; grafik tasarım, YouTube, yeni medya, dublaj, sinema, radyo gibi birçok alanda akademiler açtık. Ücretsiz eğitim verdiğimiz bu akademilere tüm öğrencilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

Öğrencileri en doğru tercihi yapmaları için Başakşehir Kent Meydanı’na düzenlenen Lise Tercih Fest, 8 Haziran Çarşamba günü sona erecek.