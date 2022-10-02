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  4. Başına talih kuşu kondu, tarlasından petrol çıktı: 50 milyon dolar teklif edildi

Başına talih kuşu kondu, tarlasından petrol çıktı: 50 milyon dolar teklif edildi

02.10.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa Salihli'de bulunan petrol rezervi için TPAO harekete geçti. Sondaj kuyusu için açılacak yer belirlenirken ilk kazma yılbaşında vurulacak. TPAO yetkililerinin Manisa'daki petrolün Adana'daki petrolden daha kaliteli olduğunu söylediğini belirten tarla sahibi Mustafa Yüksel, "Tarlama bir işadamı talip oldu. 50 milyon dolar teklifte bulundu" dedi.

Manisa Salihli'de yaşayan çiftçi Mustafa Yüksel'in arazisinde çıkan yangın sonucunda petrole rastlanmıştı. TPAO yetkilileri harekete geçerek sondaj kuyusu açacakları yeri tespit etti. Sondaj kuyusu için ilk kazma yılbaşında vurulacak. Yetkililerin bulunan petrolün Adana'dakinden daha kaliteli olduğunu söylediğini belirten Yüksel, tarlasını almak isteyenler olduğunu ifade ederek "Tarlama bir işadamı talip oldu. 50 milyon dolar teklifte bulundu" dedi.

YANGIN ÇIKTI, SU SIKILINCA YANGIN DAHA DA ALEVLENDİ

Salihli'nin kırsal Yağbasan Mahallesi'nde geçtiğimiz 29 Mayıs'ta Mustafa Yüksel'e (40) ait zeytin tarlasında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına suyla müdahale etti. Ancak ham petrolün yandığı alana su sıkılınca yangın daha da alevlendi. İtfaiye ekipleri otların tutuştuğu alanı söndürdü ancak ham petrol ile dolu olan çukurlar 1.5 saat boyunca yandıktan sonra kendi kendine söndü. Türkiye Petrolleri ekibi inceleme yapmak üzere olay yerinden bir numune aldı.

ÇOK KALİTELİ PETROL BULUNDU

ÇOK KALİTELİ PETROL BULUNDU
TPAO tarafından alınan numune sonuçlarına göre sondajdan gelen siyah sıvının çok kaliteli petrol olduğu belirlendi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne Manisa'daki 15 bin 154 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

YER TESPİT EDİLDİ, İLK KAZMA YILBAŞINDA

YER TESPİT EDİLDİ, İLK KAZMA YILBAŞINDA
TPAO yetkilileri siyah sıvının çok kaliteli petrol çıkmasının ardından harekete geçti. Birkaç gün önce araziye gelen TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü ekipleri rezerv çalışması için sondaj kuyusu açılacak yeri tespit etti. Tarlanın ortasında belirlenen yeni yere sondaj kuyusu açmak için ilk kazma yılbaşında vurulacak. Rezerv tespitinin ardından 2023'te petrol çıkarmaya başlanabileceği belirtildi. Tarlasında petrol bulunan Mustafa Yüksel'in de başına talih kuşu konmuş oldu.

"SONDAJ SIRASINDA PETROL ORANINA BAKACAKLAR"

"SONDAJ SIRASINDA PETROL ORANINA BAKACAKLAR"
Son gelişmelerle ilgili konuşan tarla sahibi Mustafa Yüksel, "Birkaç gün önce TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü'nden geldiler. Rezerv tespiti için sondaj kuyusu açılacak noktayı belirlediler. Yılbaşına sondaj kuyusunu açıp çalışmalara başlayacaklar. Sondaj sırasında petrol oranına bakacaklar. Tarlamdaki petrol rezervinden ümitli olduklarını söylediler. Onlar için tekrar bir numune çıkardım. O numuneyi de inceleyecekler" diye konuştu.

"ADANA'DAKİ BİRAZ SULUYMUŞ"

"ADANA'DAKİ BİRAZ SULUYMUŞ"
TPAO yetkililerinin Manisa'daki petrolün Adana'daki petrolden daha kaliteli olduğunu söylediğini belirten Yüksel, "Adana'daki biraz daha suluymuş. Buradaki petrol tam anlamıyla oluşmuş. Arazimin neresini kazarsanız kazın 200 metre derinlikten petrol çıkıyor. O yüzden orta kesimden çalışma yapacaklar" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Manisa Salihli Petrol
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