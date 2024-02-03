Basit deyip geçmeyin! Ağız kuruluğu beş ciddi hastalık için uyarı veriyor olabilir

Ağız kuruluğu yaygın olmakla birlikte ciddi bir hastalığın uyarı işareti olabilir. Mirror'da yer alan habere göre önde gelen bir diş hekimi, ağız kuruluğunun beş ciddi hastalık için önemli bir uyarı olabileceğini, dolayısıyla bunu gözden kaçırmadan önce önlem almanız gerektiğini açıkladı.
Önde gelen özel diş hekimliği firması Banning Dental Group'tan Dr. Azad Eyrumlu, sürekli ağız kuruluğunun genellikle vücudun başka bir yerinde bir şeylerin ters gittiğinin işareti olabileceğini söyledi.
Kendisi şunları söyledi: “Ağız kuruluğu başka bir yerde bir şeylerin yolunda gitmediğinin işareti olabilir. Bu, ağızda yapışkanlık hissi, boğaz kuruluğu veya ağrısı , çiğneme veya yutma güçlüğü ve hatta ağız kokusu gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Felç, şeker hastalığı ya da Alzheimer hastalığı gibi bazı sağlık durumları bu şekilde kendini gösterebildiği gibi bu belirtiler aynı zamanda HIV ya da Sjögren sendromu gibi bir otoimmün bozukluğun da göstergesi olabiliyor.”
Dr Eyrumlu şunları ekledi: “Diş hekimine gittiğinizde sadece ağız sağlığınızı düşünmüyoruz. Genel sağlığınızla ilgili daha geniş sorunları nasıl tespit edeceğimiz konusunda da eğitildik. Kendi sağlığınızı yakından takip etmeniz hayati önem taşıyor ve eğer kalıcı ağız kuruluğu belirtileri fark ederseniz, bunu doktorunuza bildirmelisiniz.
Tükürük bezlerimizin ağzı nemli tutmaya yetecek kadar tükürük üretememesi durumuna kserostomi (Ağız kuruluğu) denir. Önemini hiç düşünmesek de tükürüğümüz, bakterilerin ürettiği asitleri nötralize etmeye ve yiyecek parçacıklarını temizlemeye yardımcı olduğundan ağız sağlığımızda önemli bir rol oynar.
Diş çürümelerini önlemek için de gereklidir ve aynı zamanda sindirim sürecine yardımcı olan, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve besin maddelerini almasını sağlayan önemli enzimler içerir. Ağız hijyeninizin iyi durumda olduğundan emin olmak ve gelişen sorunları takip etmek için altı ayda bir diş hekimine görünmeniz önerilir. Uzmanlar, günde iki kez florür içeren diş macunlarıyla dişlerinizi iki dakika boyunca fırçalamanızı, düzenli diş ipi ve gargara kullanmanızı öneriyor.