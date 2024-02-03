Basit deyip geçmeyin! Ağız kuruluğu beş ciddi hastalık için uyarı veriyor olabilir

Önde gelen özel diş hekimliği firması Banning Dental Group'tan Dr. Azad Eyrumlu, sürekli ağız kuruluğunun genellikle vücudun başka bir yerinde bir şeylerin ters gittiğinin işareti olabileceğini söyledi.

Kendisi şunları söyledi: “Ağız kuruluğu başka bir yerde bir şeylerin yolunda gitmediğinin işareti olabilir. Bu, ağızda yapışkanlık hissi, boğaz kuruluğu veya ağrısı , çiğneme veya yutma güçlüğü ve hatta ağız kokusu gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Felç, şeker hastalığı ya da Alzheimer hastalığı gibi bazı sağlık durumları bu şekilde kendini gösterebildiği gibi bu belirtiler aynı zamanda HIV ya da Sjögren sendromu gibi bir otoimmün bozukluğun da göstergesi olabiliyor.”

