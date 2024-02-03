HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Basit deyip geçmeyin! Ağız kuruluğu beş ciddi hastalık için uyarı veriyor olabilir

Basit deyip geçmeyin! Ağız kuruluğu beş ciddi hastalık için uyarı veriyor olabilir

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
03.02.2024 08:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağız kuruluğu inanılmaz derecede yaygın bir semptomdur ve birçok kişinin sıklıkla gözden kaçırabileceği bir semptomdur. Bu belirti kişilerin dikkatli davranmasını gereken beş ciddi hastalık için bir tehlike işareti olabilir.

Ağız kuruluğu yaygın olmakla birlikte ciddi bir hastalığın uyarı işareti olabilir. Mirror'da yer alan habere göre önde gelen bir diş hekimi, ağız kuruluğunun beş ciddi hastalık için önemli bir uyarı olabileceğini, dolayısıyla bunu gözden kaçırmadan önce önlem almanız gerektiğini açıkladı.

Keşfet

Önde gelen özel diş hekimliği firması Banning Dental Group'tan Dr. Azad Eyrumlu, sürekli ağız kuruluğunun genellikle vücudun başka bir yerinde bir şeylerin ters gittiğinin işareti olabileceğini söyledi. 

Kendisi şunları söyledi: “Ağız kuruluğu başka bir yerde bir şeylerin yolunda gitmediğinin işareti olabilir. Bu, ağızda yapışkanlık hissi, boğaz kuruluğu veya ağrısı , çiğneme veya yutma güçlüğü ve hatta ağız kokusu gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Felç, şeker hastalığı ya da Alzheimer hastalığı gibi bazı sağlık durumları bu şekilde kendini gösterebildiği gibi bu belirtiler aynı zamanda HIV ya da Sjögren sendromu gibi bir otoimmün bozukluğun da göstergesi olabiliyor.”

Dr Eyrumlu şunları ekledi: “Diş hekimine gittiğinizde sadece ağız sağlığınızı düşünmüyoruz. Genel sağlığınızla ilgili daha geniş sorunları nasıl tespit edeceğimiz konusunda da eğitildik. Kendi sağlığınızı yakından takip etmeniz hayati önem taşıyor ve eğer kalıcı ağız kuruluğu belirtileri fark ederseniz, bunu doktorunuza bildirmelisiniz.

Ağız kuruluğu aşağıdaki durumlar için bir tehlike işareti olabilir:

Ağız kuruluğu aşağıdaki durumlar için bir tehlike işareti olabilir:
  • Diyabet
  • Felç
  • HIV
  • Alzheimer hastalığı
  • Sjögren sendromu

Tükürük bezlerimizin ağzı nemli tutmaya yetecek kadar tükürük üretememesi durumuna kserostomi (Ağız kuruluğu) denir. Önemini hiç düşünmesek de tükürüğümüz, bakterilerin ürettiği asitleri nötralize etmeye ve yiyecek parçacıklarını temizlemeye yardımcı olduğundan ağız sağlığımızda önemli bir rol oynar.

Diş çürümelerini önlemek için de gereklidir ve aynı zamanda sindirim sürecine yardımcı olan, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve besin maddelerini almasını sağlayan önemli enzimler içerir. Ağız hijyeninizin iyi durumda olduğundan emin olmak ve gelişen sorunları takip etmek için altı ayda bir diş hekimine görünmeniz önerilir. Uzmanlar, günde iki kez florür içeren diş macunlarıyla dişlerinizi iki dakika boyunca fırçalamanızı, düzenli diş ipi ve gargara kullanmanızı öneriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ağız kuruluğu
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası yeni Başkanı Fatih Karahan'ın ilk sınavı!

Merkez Bankası yeni Başkanı Fatih Karahan'ın ilk sınavı!

Emre Kılınç, Taylan Antalyalı ve Okan Kocuk'u suçladı!

Emre Kılınç, Taylan Antalyalı ve Okan Kocuk'u suçladı!

Rusya ve ABD arasında yeni kriz! Putin’i kızdıracak hamle bu kez Ekvador’dan geldi…

Rusya ve ABD arasında yeni kriz! Putin’i kızdıracak hamle bu kez Ekvador’dan geldi…

'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!

'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!

Fatih Portakal'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler! "Böyle giderseniz duvara toslarsınız beyler"

Fatih Portakal'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler! "Böyle giderseniz duvara toslarsınız beyler"

Sevgili dehşeti! Önce kız arkadaşını, sonra kendini vurdu

Sevgili dehşeti! Önce kız arkadaşını, sonra kendini vurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.