Basit mineral eksikliği olarak görmeyin! Magnezyum eksikliği kalp krizine neden olabilir

Magnezyum, vücudun işlevi için çok önemli bir mineraldir. Vücut magnezyumu kendi başına üretemez. Magnezyumun besinlerden ve takviyelerden sağlanması gerekir. Magnezyum kan basıncının normal seviyede seyretmesine, kemiklerin güçlü ve kalp ritminin sabit kalmasına yardımcı olur. Ayrıca düşük magnezyum seviyeleri kısa vadede belirtilere neden olmasa da, tip 2 diyabet, kalp hastalığı, duygu bozuklukları ve migren gibi rahatsızlıklarla bağlantılıdır. Eksikliğinde ostoeporoz, kalp rahatsızlıkları, hipertansiyon, diyabet gibi problemlere yol açar.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Magnezyum eksikliği belirtileri arasında; iştahsızlık, bulantı, kusma, saç dökülmesi, kabızlık, yorgunluk ve halsizlik sayılabilir. Daha şiddetli vakalarda ise; kas krampları, kardiyak aritmiler, uyuşma, konsantrasyon eksikliği, zihinsel bulanıklık, fibromiyalji görülebilir.