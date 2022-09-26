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Basit mineral eksikliği olarak görmeyin! Magnezyum eksikliği kalp krizine neden olabilir

26.09.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vitaminler ve mineraller vücudun sağlıklı olması için büyük önem taşımaktadır. Eksikliklerinde çeşitli problemler meydana gelmektedir. Mineral eksikliğinin önemsiz görülmesi daha büyük problemlere yol açabilir. Önemli mineraller arasında bulunan magnezyum eksikliği de kalp krizlerine neden olabilmektedir.

Magnezyum, vücudun işlevi için çok önemli bir mineraldir. Vücut magnezyumu kendi başına üretemez. Magnezyumun besinlerden ve takviyelerden sağlanması gerekir. Magnezyum kan basıncının normal seviyede seyretmesine, kemiklerin güçlü ve kalp ritminin sabit kalmasına yardımcı olur. Ayrıca düşük magnezyum seviyeleri kısa vadede belirtilere neden olmasa da, tip 2 diyabet, kalp hastalığı, duygu bozuklukları ve migren gibi rahatsızlıklarla bağlantılıdır. Eksikliğinde ostoeporoz, kalp rahatsızlıkları, hipertansiyon, diyabet gibi problemlere yol açar.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Magnezyum eksikliği belirtileri arasında; iştahsızlık, bulantı, kusma, saç dökülmesi, kabızlık, yorgunluk ve halsizlik sayılabilir. Daha şiddetli vakalarda ise; kas krampları, kardiyak aritmiler, uyuşma, konsantrasyon eksikliği, zihinsel bulanıklık, fibromiyalji görülebilir.

MAGNEZYUMU YÜKSEK GIDALAR

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Ispanak ve pazı başta olmak üzere koyu yeşil yapraklı sebzeler magnezyum bakımından zengin yiyeceklerin başında geliyor. Bu besinlerden destek almak içinse onları olabildiğince doğal halleriyle tüketmeniz önem taşıyor. Bu yüzden ıspanak ve pazı gibi yeşillikleri tüketmek için onların yemeklerini yapmak yerine onları taze halleriyle bir salataya dönüştürebilir, bu şekilde tüketebilirsiniz.

BİTTER ÇİKOLATA

BİTTER ÇİKOLATA
Çikolataların en sağlıklısı olarak anılan bitter çikolata da magnezyum konusunda vücudumuza destek olan isimlerden. Üstelik tahmin edebileceğinizden çok daha fazla. Bu yüzden kakao oranı %60 ya da üzeri bitter çikolataları tercih edebilir, sağlığınızı etkileyecek aksi bir durum olmadığı ve doktorunuz önerdiği sürece düzenli olarak bitter çikolata tüketebilirsiniz.

KURUYEMİŞLER

KURUYEMİŞLER
Badem, ceviz ve kaju başta olmak üzere kuru yemişler de magnezyum bakımından zengin yiyecekler arasında yerini alıyor. Yalnız dikkat, magnezyum ihtiyacını karşılamak için aşırı miktarda kavrulmuş ve/veya baharatlanmış kuru yemişler yemek yarardan çok zarar getirebilir. Bu sebeple kuru yemiş yerken mutlaka olabildiğince doğal, işlem görmemiş, tuzlanmamış olanları tercih etmeye ve günde bir avuçtan fazla tüketmemeye özen gösterin.

BAKLAGİLLER

BAKLAGİLLER
Kuru fasulyeden mercimeğe, mutfağımızda sıkça yer verdiğimiz kuru baklagilleri de vücudunuzun magnezyum ihtiyacını karşılamak için bir destekçi olarak kullanabilirsiniz.

AVOKADO

AVOKADO
Magnezyum eksikliğini kapatmak girince avokado da vücudumuza destek olmak için bekleyen isimler arasında yerini alıyor. Üstelik kendisi sadece bu özelliğiyle değil, uzun süre tok tutması, içeriğindeki besin lifi ve diğer değerli mineral ve vitaminlerle de sağlıklı beslenmek isteyenlerin mutlaka destek alması gereken isimlerden.
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