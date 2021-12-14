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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

14.12.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Icrypex: 75 - Hereda San Pablo Burgos: 82

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. haftasında ağırladığı İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos'a 82-75 yenildi.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-18 önde bitiren konuk takım, devre arasına da 46-42 üstün girdi.

İkinci devrede de skora ortak olamayan siyah-beyazlılar, üçüncü periyodunu 65-60 geride kapattığı mücadeleden 82-75 mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş Icrypex'te Rondae Hollis-Jefferson, 18 sayıyla maçın en skoreri oldu. Konuk ekipte 15 sayı atan Tyrus McGee, galibiyette önemli rol oynadı.

Grupta Hereda San Pablo Burgos 4. galibiyetini aldı, Beşiktaş Icrypex ise 3. yenilgisini yaşadı. Liderlik şansını ve doğrudan son 16 turuna kalma hakkını kaybeden siyah-beyazlılar, gruptaki son hafta maçında ilk 3'e girerek play-in oynayabilmek için mücadele edecek.

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

- Beşiktaş Icrypex: 75 - Hereda San Pablo Burgos: 82

Beşiktaş Icrypex - San Pablo Burgos

Beşiktaş Icrypex - San Pablo Burgos

Beşiktaş Icrypex - San Pablo Burgos

Beşiktaş Icrypex - San Pablo Burgos

Beşiktaş Icrypex - San Pablo Burgos

Beşiktaş Icrypex - San Pablo Burgos

Beşiktaş Icrypex - San Pablo Burgos

Beşiktaş Icrypex - San Pablo Burgos

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