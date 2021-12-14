Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Grupta Hereda San Pablo Burgos 4. galibiyetini aldı, Beşiktaş Icrypex ise 3. yenilgisini yaşadı. Liderlik şansını ve doğrudan son 16 turuna kalma hakkını kaybeden siyah-beyazlılar, gruptaki son hafta maçında ilk 3'e girerek play-in oynayabilmek için mücadele edecek.

- Beşiktaş Icrypex: 75 - Hereda San Pablo Burgos: 82

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