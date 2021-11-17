Batuhan Karacakaya'nın kalbini çalan Aleyna Çalışkan, paylaşımlarıyla gündemde!

Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan'ın sarmaş dolaş plaj fotoğrafı, sosyal medyada büyük ses getirdi. Ses getiren aşk sonrası, gözler Aleyna Çalışkan'ın Instagram paylaşımlarına çevrildi.

Survivor'daki takım arkadaşı Batuhan Karacakaya ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Aleyna Çalışkan, bir anda magazin basınının çok konuşulan isimleri arasına girdi.