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  4. Batuhan Karacakaya'nın kalbini çalan Aleyna Çalışkan, paylaşımlarıyla gündemde!

Batuhan Karacakaya'nın kalbini çalan Aleyna Çalışkan, paylaşımlarıyla gündemde!

17.11.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 yarışmacıları Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan'ın aşkı, magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Çalışkan, cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan'ın sarmaş dolaş plaj fotoğrafı, sosyal medyada büyük ses getirdi. Ses getiren aşk sonrası, gözler Aleyna Çalışkan'ın Instagram paylaşımlarına çevrildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA GÜNDEMDE

Survivor'daki takım arkadaşı Batuhan Karacakaya ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Aleyna Çalışkan, bir anda magazin basınının çok konuşulan isimleri arasına girdi.
Adadan döndükten sonra sık sık Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşi Melissa ile bir araya gelen Çalışkan, Survivor'ın iddialı yarışmacısı Batuhan Karacakaya'nın gönlünü çaldı.
İddialı pozlarıyla adından söz ettiren Çalışkan'ın, Instagram'da 200 bini aşkın takipçisi bulunuyor.
1998 yılında doğan Aleyna Çalışkan, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde okuyor.
12 yaşından beri sporla ilgilenen güzel, voleybol, karate ve boks gibi sporlarla ilgileniyor.
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Anahtar Kelimeler:
survivor Batuhan Karacakaya
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