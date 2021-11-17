Batuhan Karacakaya'nın kalbini çalan Aleyna Çalışkan, paylaşımlarıyla gündemde!

Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan'ın sarmaş dolaş plaj fotoğrafı, sosyal medyada büyük ses getirdi. Ses getiren aşk sonrası, gözler Aleyna Çalışkan'ın Instagram paylaşımlarına çevrildi.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA GÜNDEMDE
Survivor'daki takım arkadaşı Batuhan Karacakaya ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Aleyna Çalışkan, bir anda magazin basınının çok konuşulan isimleri arasına girdi.
Adadan döndükten sonra sık sık Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşi Melissa ile bir araya gelen Çalışkan, Survivor'ın iddialı yarışmacısı Batuhan Karacakaya'nın gönlünü çaldı.
İddialı pozlarıyla adından söz ettiren Çalışkan'ın, Instagram'da 200 bini aşkın takipçisi bulunuyor.
1998 yılında doğan Aleyna Çalışkan, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde okuyor.
12 yaşından beri sporla ilgilenen güzel, voleybol, karate ve boks gibi sporlarla ilgileniyor.
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