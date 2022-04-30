BAYRAM MESAJLARI 2022! EN YENİ RESİMLİ: Bayram mesajları WhatsApp, Instagram, Facebook için en güzel hayırlı bayramlar sözleri

Bayram mesajları ve Hayırlı Bayramlar sözleri, sevdiklerine, yakınlarına, arkadaş ve akrabalarının Ramazan Bayramı'nı kutlamak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Biz de WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook'ta paylaşabileceğiniz en güzel mesajları sizler için derledik. İşte Bayram mesajları ve WhatsApp, Instagram, Facebook için en güzel hayırlı bayramlar sözleri...
BAYRAM MESAJLARI 2022!
En güzel Anıları birlikte ğaylaşmak dileği ile en güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileği ile mübarek Ramazan bayramınızı kutlarız.
Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!
Bu Ramazanda Birlikte Aynı Sofrada yer Almasakta Bayramda yanınızda Olacağız Mutlaka .. Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.
Evinize Gül Kokusu Essin Kalplerinize ALLAH iyilik versin Bu bayramdada Elerimiz herzamanki gibi Mutlulukla Birleşsin. Ramazan bayramınızı Kutlarım
Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…
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