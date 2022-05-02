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BAYRAM MESAJLARI 2022 RESİMLİ! En güzel, anlamlı, kısa-uzun Ramazan Bayramı kutlama mesajları ve hayırlı bayramlar sözleri

02.05.2022 06:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram mesajları ve hayırlı bayramlar sözleri; resimli, uzun-kısa, dualı ve farklı seçenekleri ile vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. WhatsApp, Instagram ve Facebook üzerinden sevgilisinin, arkadaş, akraba ve dostunun Ramazan Bayramını kutlamak isteyenler konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Biz de en güzel, anlamlı, kısa-uzun Ramazan Bayramı kutlama mesajları ve hayırlı bayramlar sözlerini sizler için derledik. İşte bayram mesajları...

Bayram mesajları ve Hayırlı Bayramlar sözleri; resimli, uzun-kısa, dualı ve farklı seçenekleri ile sevgiliye, arkadaşa, akraba ve dosta WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden gönderilebilir. Sevdiklerinin, yakınlarının, arkadaş ve akrabalarının Ramazan Bayramı'nı kutlamak isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapıyor Biz de En güzel, anlamlı, kısa-uzun Ramazan Bayramı kutlama mesajları ve hayırlı bayramlar sözlerini sizler için hazırladık.

BAYRAM MESAJLARI 2022 RESİMLİ!

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.
Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.
Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınız mübarek olsun.
Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Ramazan Bayramı geldi, hoş geldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.
Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
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