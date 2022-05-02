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BAYRAM MESAJLARI 2022: SEVGİLİYE, arkadaşa, akraba ve dosta resimli Ramazan Bayramı mesajları ve hayırlı bayramlar sözleri

02.05.2022 06:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram mesajları ve hayırlı bayramlar sözleri; sevgiliye, arkadaşa, akraba ve dosta WhatsApp, Instagram ve Facebook üzerinden gönderilebilir. Bayram mesajları, resimli, uzun-kısa, dualı ve farklı seçenekler ile günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Birçok kişi sosyal medya platformlarında paylaşmak için konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte sosyal medyada paylaşabileceğiniz sevgiliye, arkadaşa, akraba ve dosta resimli Ramazan Bayramı mesajları ve hayırlı bayramlar sözleri...

Bayram mesajları ve Hayırlı Bayramlar sözleri; sevgiliye, arkadaşa, akraba ve dosta WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden gönderilebilir. Sevdiklerinin, yakınlarının, arkadaş ve akrabalarının Ramazan Bayramı'nı kutlamak isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapıyor. Biz de WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook'ta paylaşabileceğiniz sevgiliye, arkadaşa, akraba ve dosta gönderebileceğiniz en yeni resimli Ramazan Bayramı mesajları ve hayırlı bayramlar sözlerini sizler için hazırladık....

BAYRAM MESAJLARI 2022!

Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Ramazan Bayramı geldi, hoş geldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.
Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.
Ümmetin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, kanın durmasına; sevgi, hoşgörü ve barışın hakim olmasına vesile olması dileğiyle Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.
Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.
Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
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