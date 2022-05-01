Bayram mesajları, Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala tüm Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Sevdiklerini ve ailelerini bayram mesajlarıyla mutlu etmek isteyenler için kısa-uzun, anlamlı, resimli-resimsiz bayram mesajlarını sizler için hazırladık. İşte dostlarınızla ve uzaktaki akrabalarınızla paylaşabileceğiniz en güzel resimli bayram mesajları.
Bayram mesajlarında en güzel ve anlamlı seçenekler! 2022 resimli ve kısa Ramazan Bayramı mesajları
Bayram mesajlarında güzel, kısa ve anlamlı seçenekler!
Tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Bayram mesajlarında güzel, kısa ve anlamlı seçenekler!
Ramazan Bayramı'nın tüm bereketiyle yüreklere mutluluk ve manevi coşkular getirmesini dilerim.
Bayram mesajlarında güzel, kısa ve anlamlı seçenekler!
Ramazan Bayramı'nın sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıkacağı, nefsani duygularımızı bir nebze olsun terbiye etmeye güzel bir vesile olmasını dilerim.
Bayram mesajlarında güzel, kısa ve anlamlı seçenekler!
Bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim.
Bayram mesajlarında güzel, kısa ve anlamlı seçenekler!
Ramazan Bayramı’nın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.
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