Bayram namazı farz mı vacip mi? Diyanet açıkladı!

Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı idrak edecek ve 23 Temmuz Cuma günü bayram kutlamaları sona erecek. Kurban Bayramı namazı bayramın ilk gününde kılınır. Bayram namazının farz mı vacip mi olduğu Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İşte 2 rekat bayram namazı kılınışı...

Bayram namazı farz mı sünnet mi?

Bayram namazının Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâcip olduğu bilgisi dini kaynaklarda yer alıyor. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.

Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Yalnızca hutbenin hükmü bakımından aralarında farklılıklar barındırır.

Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR? Kurban Bayramı'nın 1. rekatında namaz için niyet edilir ve ardından tekbir alınır, eller bağlanır. İmam hatip ve cemaat "Sübhaneke duası"nı okur. İftitah tekbiri gibi eller kulak hizasına kaldırılır, 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır. Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yeniden yanlara salınır.