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Bayram namazı farz mı vacip mi? Diyanet açıkladı!

19.07.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl Kurban Bayramı'nın ilk gününde kılınan bayram namazının farz mı vacip mi olduğu Müslümanlar tarafından merak konusu oldu. Bu yıl Kurban Bayramı namazı 20 Temmuz'da kılınacak. Bayram namazının camilerde kılınabileceği açıklandı. Dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâcip.

Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı idrak edecek ve 23 Temmuz Cuma günü bayram kutlamaları sona erecek. Kurban Bayramı namazı bayramın ilk gününde kılınır. Bayram namazının farz mı vacip mi olduğu Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İşte 2 rekat bayram namazı kılınışı...

Bayram namazı farz mı sünnet mi?

Bayram namazının Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâcip olduğu bilgisi dini kaynaklarda yer alıyor. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.
Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Yalnızca hutbenin hükmü bakımından aralarında farklılıklar barındırır.
Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?
Kurban Bayramı'nın 1. rekatında namaz için niyet edilir ve ardından tekbir alınır, eller bağlanır. İmam hatip ve cemaat "Sübhaneke duası"nı okur. İftitah tekbiri gibi eller kulak hizasına kaldırılır, 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır. Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yeniden yanlara salınır.
Sonrasında 4. Tekbir alınır ve bu kez eller göbek hizasında bağlanır. İmam “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Bu esnada cemaat imamı dinler. Ardından rüku ve secde yapılır, 2. Rekata kalkılır.
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Kurban Bayramı

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