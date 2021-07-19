Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekattır?

Kurban Bayramı’nın hemen öncesinde bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar, bayram namazının nasıl kılındığını merak ediyor. 2021 yılında Kurban Bayramı, 20 Temmuz tarihinde başlayarak 23 Temmuz tarihinde sona eriyor. Bayramın ilk günü namaz ibadetini yerini getirmek isteyen Müslüman vatandaşlar için, bayram namazının nasıl kılındığını haberimizde bulabilirsiniz.

Bayram namazında nasıl niyet edilir?

Kurban Bayramı namazının kılınışı ile Ramazan Bayramı namazının kılınışı arasında fark yoktur.

Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

Bayram namazı kaç rekattır? Bayram namazı, iki rekat olarak kılınır.

Bayram namazı nasıl kılınır? 1. Rekat - Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır. Sırasıyla imam ve cemaat sessizce "Sübhaneke Duası"nı okur, sonra fasılalar halinde; tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.