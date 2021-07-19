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Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekattır?

19.07.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’nın gelişiyle beraber bayram namazı ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bayram namazı ibadetini yerini getirmek isteyen vatandaşlar, ‘Bayram namazı nasıl kılınır?’ sorusunun yanıtını arıyor. İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan Kurban Bayramı’na sayılı günler kala her bayram olduğu gibi bu bayram da ‘Bayram namazı kaç rekattır?’ gibi soruların cevapları merak ediliyor. Peki, bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazında nasıl niyet edilir?

Kurban Bayramı’nın hemen öncesinde bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar, bayram namazının nasıl kılındığını merak ediyor. 2021 yılında Kurban Bayramı, 20 Temmuz tarihinde başlayarak 23 Temmuz tarihinde sona eriyor. Bayramın ilk günü namaz ibadetini yerini getirmek isteyen Müslüman vatandaşlar için, bayram namazının nasıl kılındığını haberimizde bulabilirsiniz.

Bayram namazında nasıl niyet edilir?

Kurban Bayramı namazının kılınışı ile Ramazan Bayramı namazının kılınışı arasında fark yoktur.
Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

Bayram namazı kaç rekattır?

Bayram namazı kaç rekattır?
Bayram namazı, iki rekat olarak kılınır.

Bayram namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı nasıl kılınır?
1. Rekat - Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır. Sırasıyla imam ve cemaat sessizce "Sübhaneke Duası"nı okur, sonra fasılalar halinde; tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
Sonra ikinci tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır. Ardından üçüncü tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
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Kurban Bayramı Bayram namazı

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