HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bayram sabahı kurban satış ve kesim noktalarında hareketlilik

Bayram sabahı kurban satış ve kesim noktalarında hareketlilik

20.07.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramının ilk gününde kurban satış ve kesim noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Sultangazi'de bulunan kurban satış ve kesim alanına sabah saatlerinde girmek isteyen İstanbullular kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Kurban Bayramının ilk gününde İstanbul'un en büyük kurban satış ve Kesim alanlarından biri olan Sultangazi'de yoğunluk yaşanıyor. Sabah namazının ardından daha önceden satın aldıkları kurbanlarını kesmek için alana gelmek isteyenler pazar çevresinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kurban satış ve kesim alanına giden yollarda trafik adeta kilitlendi. Çok sayıda çadırın bulunduğu kurban satış ve kesim alanına girmeyi başaranlar kurban kesimi için ayrılan alanlarda sıraya girerken bir kısmı da hayvanlarını başka yerlerde kesmek için götürdü.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı İstanbul Sultangazi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yürüyüş yapan kadına kurşun yağmuru

Yürüyüş yapan kadına kurşun yağmuru

2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi!

2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi!

Kendi aracının altında kalarak hayatını kaybetti

Kendi aracının altında kalarak hayatını kaybetti

Denize giren kaşınarak çıktı!

Denize giren kaşınarak çıktı!

İddialı başlayan dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi açıklandı

İddialı başlayan dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi açıklandı

Geldiği gibi gidiyor! İşte yeni adresi

Geldiği gibi gidiyor! İşte yeni adresi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Çin'de yeni virüs alarmı! İlk ölüm gerçekleşti

Çin'de yeni virüs alarmı! İlk ölüm gerçekleşti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ataşehir'de 'korku' mahallesi! Balkona bile çıkamıyorlar

Ataşehir'de 'korku' mahallesi! Balkona bile çıkamıyorlar

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.