BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN 2022? Ramazan Bayramı tatili 9 güne uzatıldı mı? İşte Kabine toplantısı kararları!

Bayram tatili kaç gün 2022? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala internette araştırma yapıyor. Birçok vatandaş tatili en iyi şekilde değerlendirmenin planını yapıyor. Peki Bayram tatili kaç gün 2022? Ramazan Bayramı tatili 9 güne uzatıldı mı? Tatil birleşti mi? Konuya dair detaylar haberimizde...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN 2022?

25 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sonrası bayram tatiline ilişkin açıklama yapılması bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada bayram tatili konusuna değinmedi.

Buna göre; Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLDU? 2-3-4 Mayıs bayram tarihlerinin 5-6 Mayıs ve hafta sonu ile birleştirilip 9 gün tatil olmasını isteyen çok sayıda vatandaş konuya ilişkin araştırma yapıyor.