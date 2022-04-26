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BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN 2022? Ramazan Bayramı tatili 9 güne uzatıldı mı? İşte Kabine toplantısı kararları!

26.04.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram tatili kaç gün 2022? Tatil hazırlıkları yapan vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapıyor. Hem özel sektör çalışanları hem de kamu kurumlarında çalışan kişiler dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklama yapıp yapmadığını merak ediyor. Peki Bayram tatili kaç gün 2022? Ramazan Bayramı tatili 9 güne uzatıldı mı? Tatil birleşti mi? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Bayram tatili kaç gün 2022? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala internette araştırma yapıyor. Birçok vatandaş tatili en iyi şekilde değerlendirmenin planını yapıyor. Peki Bayram tatili kaç gün 2022? Ramazan Bayramı tatili 9 güne uzatıldı mı? Tatil birleşti mi? Konuya dair detaylar haberimizde...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN 2022?

25 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sonrası bayram tatiline ilişkin açıklama yapılması bekleniyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada bayram tatili konusuna değinmedi.
Buna göre; Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLDU?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLDU?
2-3-4 Mayıs bayram tarihlerinin 5-6 Mayıs ve hafta sonu ile birleştirilip 9 gün tatil olmasını isteyen çok sayıda vatandaş konuya ilişkin araştırma yapıyor.
Cumartesiden başlayan tatil, bayram günlerini de içine alarak Çarşamba günü sonlandığı takdirde 5 gün sürecekti.
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
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