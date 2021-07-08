Bayram tatili kaç gün olacak? 2021 Kurban Bayramı tatili 11 gün olur mu?

Ramazan Bayramı sonrası Kurban Bayramı için de az bir süre kaldı. Temmuz ayında idrak edecek bayram için "Bayram tatili kaç gün olacak?" sorusu merak ediliyor. Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021 tarihinde idrak etmeye başlayacak. Peki 2021 Kurban Bayramı tatili 11 gün olacak mı, bayram tatili kaç gün olacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ve ayrıntılar...

Bayram tatili kaç gün olacak?

Vatandaşlar "Bayram tatili kaç gün olacak?" sorusunu merak ederken, Ramazan Bayramı sonrası Kurban Bayramı tarihi de yaklaşıyor.

Bayram tatilinin11 gün olup olmayacağı gündemde yer alırken, geçtiğimiz Pazartesi günü düzenlenen Kabine Toplantısında konuşulması beklenen Kurban Bayramı tatilinin uzatılması ve 11 gün olmasına ilişkin açıklamalar, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram yaklaşırken emeklilere bayram ikramiyesi ve Temmuz ayı emekli maaşlarının ödeneceği tarih ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

11 gün bayram tatili olması için öncelikle resmi tatil olan 15 Temmuz Perşembe gününün ardındaki 16 Temmuz tarihinin de resmi tatil veya idari izin olarak belirlenmesi gerekecek. Arefe günü olarak bilinen 19 Temmuz 2021 Pazartesi tarihinin de tam gün tatil kapsamına alınması durumunda, 15 Temmuz ve 25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil şeklinde ilan edilmiş olacak.