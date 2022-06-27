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Bayram tatili kaç gün olacak 2022? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, özel sektöre ve memurlara kaç gün izin var?

27.06.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram tatili kaç gün olacak 2022? Vatandaşlar, Temmuz ayına yaklaşılması ile birlikte internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Öte yandan bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısında bayram tatili konusunun da ele alınması bekleniyor. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, özel sektöre ve memurlara kaç gün izin var? Konuya ilişklin detaylar haberimizde...

Bayram tatilininin uzatılıp uzatılmayacağı ve bugünkü kabine toplantısından nasıl bir karar çıkacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK 2022?

Kurban Bayramı bu sene 9 Temmuz, 10 Temmuz, 11 Temmuz, 12 Temmuz Salı tarihlerinde kutlanacak. Kurban Bayramı'nın 15 Temmuz 2022 Cuma günü ile birleştirilmesi için ise Çarşamba ve Perşembe günlerinin de tatil olması gerekmekte.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de gerçekleşecek kabine toplantısının gündeminde birçok başlık yer alıyor. Toplantıda asgari ücrette ara zam yapılıp yapılmayacağı ve Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kesinlik kazanacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILACAK MI?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILACAK MI?
Kurban Bayramı 4 gün olarak kutlanacak. Kurban Bayramı'nın arefe günü 8 Temmuz'a denk geliyor. Bayramın birinci ve ikinci günü cumartesi ve pazar olacak.
Ancak Kurban Bayramı'nın üçüncü ve dördüncü günü pazartesi ve salı gününe denk geliyor.
Bayramın son günü 12 Temmuz Salı. Fakat aynı hafta içerisinde bir resmi tatil daha var. Haftanın son çalışma günü olan 15 Temmuz. 15 Temmuz resmi tatil... Arada iki gün kalıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Kabine Toplantısı
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