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Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili belli oldu mu?

12.07.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam alemi için önemli günler içinde yer alan Kurban Bayramına kısa süre kala tatil planları yapacak vatandaşlar, bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasında açıklayacağını söylediği bayram tatili bu yıl kaç gün olacağı merak ediliyor. Peki Kurban Bayramı tatili belli oldu mu?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayram sürecine sayılı gün kala, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yapılacak bayram tatili açıklanmasına çevrildi. Seyahat planları yapmak isteyen vatandaşlar şimdiden bayram tatilinin kaç gün süreceğini araştırmaya başladı. Peki Kurban Bayramı tatili belli oldu mu?Bayram tatili kaç gün olacak? İşte merak edilen detaylar...

Kurban Bayramı tatili belli oldu mu?

Dini bayramlar arasında yer alan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl ilk günü Temmuz ayının 20'sine denk gelen bayramın kaç gün tatil olacağı merak ediliyor.
Bayrama sayılı günler kala seyahat planları yapan vatandaşlar tarafından son zamanlarda sık sık bayram tatilinin ne kadar süreceği araştırılıyor.
Geçtiğimiz hafta cuma namazı çıkışı Diyarbakır'da görüntülenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatiline ilişkin son kararı ulusa seslenişte duyuracağını belirtti.
Bu söylemin ardından gözler ulusa sesleniş konuşmasının yapılacağı güne çevrildi. Henüz bayram tatiline ilişkin net bir gün sayısı olmazken, 9-10 gün şeklinde olması planlanıyor.
Yaşanan son gelişme ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram nedeni ile kabine toplantısını daha erken bir tarihe çektiği ortaya çıktı.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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