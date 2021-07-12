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Bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

12.07.2021 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 12 Temmuz'da kamera karşısına geçerek Kurban Bayramı hakkında alınan kararları kamuoyuna duyurdu. Vatandaş uzun bir süredir bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyordu. Erdoğan bayram tatilini ve köprü-otoyollar hakkındaki kararları açıkladı. Peki bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı hakkında alınan kararları canlı yayında kamuoyuna duyurdu. "Bayram tatili kaç gün olacak?" sorusu merak ediliyordu. Erdoğan bayram tatilini ve bayram hakkındaki diğer merak edilenleri açıkladı. Peki bayram tatili kaç gün olacak?

Bayram tatili kaç gün oldu?

Kurban Bayramı'na az bir süre kala, vatandaşlar "Bayram tatili kaç gün olacak?" sorusunu merak ediyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 12 Temmuz'da Kurban Bayramı ile ilgili kararları açıklamak üzere canlı yayında konuştu.

Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak?

Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak?
Erdoğan yaptığı açıklamada "Pazartesi yarım günü idari tatil günü belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımız 16 Temmuz Cuma akşamında 26 Temmuz sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyorlar. " Erdoğan, ayrıca 15 Temmuz'un da tatil olduğunu hatırlatarak Kurban Bayramı'nın 11 gün tatil oluşunun müjdesini verdi.

Köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

Köprü ve otoyollar ücretsiz mi?
Bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı hakkında konuşan Erdoğan, "Karayolları Genel Müdürlüğü'müzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler de Cuma gece yarısı başlayacaktır. Diğer yandan tamamlanan ulaştırma yatırımlarımızı peyderpey hizmete açmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Recep Tayyip Erdoğan

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