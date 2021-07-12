Bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı hakkında alınan kararları canlı yayında kamuoyuna duyurdu. "Bayram tatili kaç gün olacak?" sorusu merak ediliyordu. Erdoğan bayram tatilini ve bayram hakkındaki diğer merak edilenleri açıkladı. Peki bayram tatili kaç gün olacak?

Bayram tatili kaç gün oldu?

Kurban Bayramı'na az bir süre kala, vatandaşlar "Bayram tatili kaç gün olacak?" sorusunu merak ediyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 12 Temmuz'da Kurban Bayramı ile ilgili kararları açıklamak üzere canlı yayında konuştu.

Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak? Erdoğan yaptığı açıklamada "Pazartesi yarım günü idari tatil günü belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımız 16 Temmuz Cuma akşamında 26 Temmuz sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyorlar. " Erdoğan, ayrıca 15 Temmuz'un da tatil olduğunu hatırlatarak Kurban Bayramı'nın 11 gün tatil oluşunun müjdesini verdi.