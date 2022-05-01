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BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı? Tatil 9 güne çıktı mı?

01.05.2022 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram tatili kaç gün? sorusunun yanıtı Ramazan Bayramı'nı tatile çıkarak değerlendirmek isteyen vatandaşlarla memlekete giderek özlem gidermeyi düşünen kişiler tarafından merak konusu oldu. Plan yapanların dışında otel rezervasyonu yaptırmak isteyen kişiler de konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı? Tatil 9 güne çıktı mı? İşte konuya ilişkin detaylar..

Bayram tatili kaç gün? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Birçok vatandaş tatili en iyi şekilde değerlendirmenin planını yapıyor. Peki Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı? Tatil 9 güne çıktı mı? Tatil 9 güne çıktı mı? Konuya dair detaylar haberimizde...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN 2022?

Ramazan Bayram için plan yapılmaya başlandı. Bayram tatili, rezervasyon yaptırmak isteyen çok sayıda vatandaşın gündeminde. Resmiyette 3 gün süren Ramazan Bayramı hafta sonundan başlayarak 5 güne ulaşmış olsa da önceki senelerdeki gibi bir sonraki haftayla birleştirilmesi bekleniyordu.
Ramazan Bayramı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü başlayacak. Ramazan Bayramı, 3 gün olarak eda edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi olacak. Son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek.
25 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sonrası bayram tatiline ilişkin açıklama yapılması bekleniyordu.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada bayram tatili konusuna değinmedi.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE ÇIKTI MI?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE ÇIKTI MI?
Buna göre; Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
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