BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı? Tatil 9 güne çıktı mı?

Bayram tatili kaç gün? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Birçok vatandaş tatili en iyi şekilde değerlendirmenin planını yapıyor. Peki Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı? Tatil 9 güne çıktı mı? Tatil 9 güne çıktı mı? Konuya dair detaylar haberimizde...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN 2022?

Ramazan Bayram için plan yapılmaya başlandı. Bayram tatili, rezervasyon yaptırmak isteyen çok sayıda vatandaşın gündeminde. Resmiyette 3 gün süren Ramazan Bayramı hafta sonundan başlayarak 5 güne ulaşmış olsa da önceki senelerdeki gibi bir sonraki haftayla birleştirilmesi bekleniyordu.

Ramazan Bayramı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü başlayacak. Ramazan Bayramı, 3 gün olarak eda edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi olacak. Son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek.

25 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sonrası bayram tatiline ilişkin açıklama yapılması bekleniyordu.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada bayram tatili konusuna değinmedi.