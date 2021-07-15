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Bayram tatili ne zaman başlıyor? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

15.07.2021 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılı Kurban bayramı için sayılı günler kalmışken vatandaşlar kurban ibadeti ve bayram tatili için hazırlıklarına başladı. Bayram tatili süresi merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki günlerde yaptığı açıklama ile "Bayram tatili ne zaman başlıyor?" sorusu da yanıt buldu. Peki 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte ayrıntılar...

2021 yılı bayram tatili süresi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki günlerde yaptığı açıklama ile "Bayram tatili ne zaman başlıyor?" sorusu cevap buldu. İşte 2021 bayram tatilinin süresi...

Bayram tatili ne zaman başlıyor?

Ramazan Bayramı sonrası Kurban Bayramı'na da çok az bir süre kaldı. Tatil ve bayramı iyi şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar "Kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor?" sorusunu merak ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, bilindiği üzere iki haftada bir gerçekleştiriliyor. Toplantı Kurban Bayramı nedeniyle öne çekilmişti.
Önceki günlerde yapılan toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararlarla ilgili bir basın açıklaması yaptı.
Erdoğan, "Bir diğer taraftan bilindiği gibi bayram arifesi olan Pazartesi günü yarım gün, bayramın ilk gününden son gününe kadar olan Salı'dan Cuma'ya kadar ise tam gün tatildir. Kabine toplantımızda yaptığımız istişarede Pazartesi günkü yarım günü, idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyor. 15 Temmuz zaten malum bizim FETÖ terör örgütü sebebiyle o günü tatil olarak ilan etmiştik. O gün itibariyle başlıyoruz ve süreç bu şekilde devam ederken 16’sında herkes mesaisinde olabilecek." dedi.
Merak edilen Kurban Bayramı açıklaması sonrası Erdoğan "Bu kararın gerek bulundukları yerde kurbanlarını kesecek, gerek memleketlerine ziyarete gidecek, gerekse bu süreyi tatili için kullanacak vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

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