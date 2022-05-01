BAYRAM TATİLİ UZATLIDI MI? Bayram tatili kaç gün? Ramazan bayram tatili hafta sonu ile birleştirildi mi?

Bayram tatili uzatıldı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Birçok vatandaş tatili en iyi şekilde değerlendirmenin planını yapıyor. Peki Bayram tatili uzatıldı mı? Bayram tatili kaç gün? Ramazan bayram tatili hafta sonu ile birleştirildi mi? Konuya dair detaylar haberimizde...