BAYRAM TATİLİ UZATLIDI MI? Bayram tatili kaç gün? Ramazan bayram tatili hafta sonu ile birleştirildi mi?

Bayram tatili uzatıldı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Birçok vatandaş tatili en iyi şekilde değerlendirmenin planını yapıyor. Peki Bayram tatili uzatıldı mı? Bayram tatili kaç gün? Ramazan bayram tatili hafta sonu ile birleştirildi mi? Konuya dair detaylar haberimizde...
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN 2022?
25 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sonrası bayram tatiline ilişkin açıklama yapılması bekleniyordu.
Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada bayram tatili konusuna değinmemişti.
Buna göre; Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLDU?
2-3-4 Mayıs bayram tarihlerinin 5-6 Mayıs ve hafta sonu ile birleştirilip 9 gün tatil olmasını isteyen çok sayıda vatandaş konuya ilişkin araştırma yapıyor.
Cumartesiden başlayan tatil, bayram günlerini de içine alarak Çarşamba günü sonlandığı takdirde 5 gün sürecekti.
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