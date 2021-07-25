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  4. Bayram tatilinin son gününde dönüş yoğunluğu! Sonu görünmüyor

Bayram tatilinin son gününde dönüş yoğunluğu! Sonu görünmüyor

25.07.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatilini sonlandıran onlarca vatandaş, geri dönüş yoluna geçti. Bayram tatilinin son gününde yola çıkan sürücüler, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu ve Karabük'teki güzergahlarda araç yoğunluğuna neden oldu. Öte yandan Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki TEM Otoyolu'nda ise zincirleme trafik kazası yaşandı. Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Tatillerini memleketlerinde geçiren vatandaşların evlerine dönüş yolculuğu sürüyor. Bayram tatilinin son günü yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı, Arifiye ve Sapanca geçişlerinde araç yoğunluğu oluşturdu.

Akıcı trafiğin hakim olduğu güzergahta meydana gelen iki ayrı trafik kazası, Gölyaka-Hendek gişeleri arasında ulaşımın bir süre aksamasına neden oldu.

Yolda kontrollerini artıran Karayolları ve polis ekipleri, olumsuzluklara müdahale ederek ulaşımın aksamaması için çalışıyor.

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolu TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sebebi ile yoğunluk oluştu. İstanbul istikametine giden 4 araç Korutepe Tüneli’nde çarpıştı.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Meydana gelen zincirleme kaza sebebi ile TEM Otoyolu’nda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Bölgeye intikal eden trafik ekipleri kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlatırken, trafik durma noktasına geldi.
Kaza sebebi ile kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu TEM Otoyolu havadan görüntülendi. Araçların kaldırılmasının ardından güzergahtaki trafik, akıcı şekilde sürüyor.

KARABÜK'TE SÜRÜCÜLER YOL KENARLARINA PARK ETTİ

KARABÜK'TE SÜRÜCÜLER YOL KENARLARINA PARK ETTİ
Bayram tatilinin son gününde yola çıkan sürücüler, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde de araç yoğunluğuna neden oldu. Karadeniz illerinden özellikle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi büyükşehirlere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında trafik oldukça yavaş seyrediyor.
Bazı sürücüler, araçlarını kara yolu üzerindeki dinlenme tesislerine ve yol kenarına park edip bekliyor.

DÜZCE VE BOLU'DA DA MANZARA AYNI

DÜZCE VE BOLU'DA DA MANZARA AYNI
Düzce ve Bolu'da ise dönüşe geçen tatilciler nedeniyle yollarda akıcı yoğunluk yaşanıyor. Son gün yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli geçişi ile Gerede Karadeniz Bağlantı Yolu'nda araç yoğunluğu oluşturdu. Her iki kentte, zaman zaman yaşanan kazalar ve arıza yapan araçlar nedeniyle ulaşım olumsuz etkileniyor.
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