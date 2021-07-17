Bayramda AVM'ler açık mı? İşte Kurban bayramında AVM'lerin çalışma saatleri...

İhtiyaç ve isteklerine yönelik alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar AVM'lerin bayramda açık olup olmadığını araştırmaya koyuldu. AVM'lere daha önceki aylarda koronavirüs salgını sebebiyle kısıtlamalar getirilmiş ve saatlerinde de değişiklik meydana gelmişti. Peki bayramda AVM'ler açık mı?

Bayramda AVM'ler açık mı?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmışken, vatandaşlar bayramda AVM'lerin açık olup olmadığını merak ediyor.

"AVM'ler resmi tatillerde açık mı?" sorusu özellikle bayramlarda AVM'lerde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

AVM'ler resmi tatillerde açık olmakta. Koronavirüs salgını sebebiyle yayınlanan genelgeler ile çeşitli kısıtlamalar getirilmiş ve ile AVM'ler resmi tatillerde kapalı kalmıştı.

Normal çalışma saatlerine döndüler Fakat 1 Temmuz normalleşme süreci sonrası kısıtlamaların büyük çoğunluğu kalktı ve AVM'ler normal çalışma saatine geri dönmüş oldu.