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  4. Bayramda hastaneler açık mı? Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı kapalı mı?

Bayramda hastaneler açık mı? Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı kapalı mı?

21.07.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Temmuz itibariyle başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz'da son bulacak. Hafta içine denk gelen Kurban Bayramı haftasonu ile birleşince çalışanların bu süreçte 9 gün tatil yapacağı açıklandı. Bayram süresi boyunca hastanelerin ve eczanelerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Hastane ve eczaneler bayramda açık mı kapalı mı? İşte ayrıntılar...

23 Temmuz 2021 Cuma günü Kurban Bayramı'nın 4. günü kutlanacak ve bayram sona erecek. Hastane ve eczanelerin Kurban Bayramı'nda açık olup olmayacağı araştırılıyor. Hastane ve eczaneler 19 Temmuz Arefe günü 09.00 ile 12.30 arasında hizmet vermişti. İşte ayrıntılar...

Bayramda eczaneler ve hastaneler açık mı?

Kurban Bayramı'nda hastaneler kapalı olacak. Bayram süreci boyunca randevu alınmayacak.
Ancak hastanelerin acil bölümü hizmet vermeye devam edecek.
Resmi tatillerde ve pazar günlerinde eczaneler nöbetçi eczane usulü çalışıyor. Kurban Bayramı’nda eczaneler nöbetçi eczane usulü çalışacaklar.
Her mahallede bir nöbetçi eczane bulunuyor. Mahallenizdeki nöbetçi eczaneyi öğrenmek için en yakın eczaneye gidip bilgi alabilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ

KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ
* Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı * Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba * Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe * Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

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