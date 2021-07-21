Bayramda hastaneler açık mı? Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı kapalı mı?

23 Temmuz 2021 Cuma günü Kurban Bayramı'nın 4. günü kutlanacak ve bayram sona erecek. Hastane ve eczanelerin Kurban Bayramı'nda açık olup olmayacağı araştırılıyor. Hastane ve eczaneler 19 Temmuz Arefe günü 09.00 ile 12.30 arasında hizmet vermişti. İşte ayrıntılar...