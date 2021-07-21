Bayramda hastaneler açık mı? Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı kapalı mı?

23 Temmuz 2021 Cuma günü Kurban Bayramı'nın 4. günü kutlanacak ve bayram sona erecek. Hastane ve eczanelerin Kurban Bayramı'nda açık olup olmayacağı araştırılıyor. Hastane ve eczaneler 19 Temmuz Arefe günü 09.00 ile 12.30 arasında hizmet vermişti. İşte ayrıntılar...
Bayramda eczaneler ve hastaneler açık mı?
Kurban Bayramı'nda hastaneler kapalı olacak. Bayram süreci boyunca randevu alınmayacak.
Ancak hastanelerin acil bölümü hizmet vermeye devam edecek.
Resmi tatillerde ve pazar günlerinde eczaneler nöbetçi eczane usulü çalışıyor. Kurban Bayramı’nda eczaneler nöbetçi eczane usulü çalışacaklar.
Her mahallede bir nöbetçi eczane bulunuyor. Mahallenizdeki nöbetçi eczaneyi öğrenmek için en yakın eczaneye gidip bilgi alabilirsiniz.
KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ
* Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
* Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
* Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
* Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma