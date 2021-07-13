Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Kurban bayramı için hava tahminleri!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Kurban Bayramı boyunca özellikle büyükşehirlerde bir yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının ise 26 – 34 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle zor günler geçiren ülkemizde, geçtiğimiz bayramları sevdiklerimizden uzak geçirmek zorunda kalmıştık. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde birçok kişi sıcak havaları fırsat bilerek tatil yapmak isterken, birçok kişi de ailelerinin yanında kalmayı tercih ediyor.

Bayram'da hava nasıl olacak?

Türkiye’de özellikle son yıllarda hava sıcaklıklarında ani değişimler meydana geliyor. Hava sıcaklıklarının aniden artmasından sonra geçtiğimiz birkaç hafta ise oldukça yağışlı geçti.

Ani bastıran sağanak yağışlar ve sel tehlikesi ile ilgili uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Kurban Bayramı’nda etkili olacak hava durumu tahminleri de geldi.

Meteoroloji’den gelen bilgilere göre Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirlerde, bayram boyunca etkili bir sağanak yağış beklenmiyor.

Meteoroloji’den yapılan tahminlere göre Ankara'da ortalama hava sıcaklığının 26 C derece, İstanbul'da 28 C derece, İzmir'de ise sıcaklığın 34 C derece civarında olması bekleniyor.