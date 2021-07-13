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  4. Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Kurban bayramı için hava tahminleri!

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Kurban bayramı için hava tahminleri!

13.07.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji’den alınan bilgilere göre Kurban Bayramı’nın öncesinde havanın sıcak olması bekleniyor. 9 gün olarak açıklanan bayram tatilinde ise vatandaşlar tatil planlarını şimdiden yapmaya başladı. Kurban bayramı tatili süresince Türkiye’nin belirli bölgelerinde yağışlı havanın etkili olması beklenirken, diğer bölgelerde ise sıcaklıkların artacağı tahmin ediliyor. Meteorolojiden alınan bilgilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yağışlı bir hava beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Kurban Bayramı boyunca özellikle büyükşehirlerde bir yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının ise 26 – 34 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle zor günler geçiren ülkemizde, geçtiğimiz bayramları sevdiklerimizden uzak geçirmek zorunda kalmıştık. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde birçok kişi sıcak havaları fırsat bilerek tatil yapmak isterken, birçok kişi de ailelerinin yanında kalmayı tercih ediyor.

Bayram'da hava nasıl olacak?

Türkiye’de özellikle son yıllarda hava sıcaklıklarında ani değişimler meydana geliyor. Hava sıcaklıklarının aniden artmasından sonra geçtiğimiz birkaç hafta ise oldukça yağışlı geçti.
Ani bastıran sağanak yağışlar ve sel tehlikesi ile ilgili uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Kurban Bayramı’nda etkili olacak hava durumu tahminleri de geldi.
Meteoroloji’den gelen bilgilere göre Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirlerde, bayram boyunca etkili bir sağanak yağış beklenmiyor.
Meteoroloji’den yapılan tahminlere göre Ankara'da ortalama hava sıcaklığının 26 C derece, İstanbul'da 28 C derece, İzmir'de ise sıcaklığın 34 C derece civarında olması bekleniyor.
Ancak Batı Karadeniz olarak adlandırılan bölgelerimizde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Özellikle Sinop ve Samsun bölgelerinde sağanak yağış uyarısı yapıldı.
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Kurban Bayramı hava durumu

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