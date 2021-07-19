Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi? Bayram boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak?

Kabine Toplantısı'nda Kurban Bayramı'na ilişkin alınan kararların arasında, bayram sürecinde köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı vardı. Kurban Bayramı'nın 9 gün süreceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını söyledi. İşte ayrıntılar...

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki otoyollar ve köprülerin bayramda ücretsiz olacağını söyledi. Ücretsiz geçişlerin cuma gece yarısı başlayacağını bildirdi.

9 günlük bayram tatilinin 17 Temmuz 00.00'da başladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan köprü ve otoyolların, bayramın bitiş günü olan 26 Temmuz'a 07.00'ye kadar ücretsiz olacağını aktardı.

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU DA ÜCRETSİZ Açıklamalarının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı otoyolların geçiş ücretlerinde indirime gidildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerin otomobilleri ile yüzde 20, yolcu otobüsü, minibüs, tır ve kamyon ile yüzde 40 indirimli seyahat edebileceğini söyledi.