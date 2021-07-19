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Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi? Bayram boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak?

19.07.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Temmuz'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısında, Kurban Bayramı'nda köprülerin ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağına ilişkin karar alındı. Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramda köprülerin ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağını açıkladı.

Kabine Toplantısı'nda Kurban Bayramı'na ilişkin alınan kararların arasında, bayram sürecinde köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı vardı. Kurban Bayramı'nın 9 gün süreceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını söyledi. İşte ayrıntılar...

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki otoyollar ve köprülerin bayramda ücretsiz olacağını söyledi. Ücretsiz geçişlerin cuma gece yarısı başlayacağını bildirdi.
9 günlük bayram tatilinin 17 Temmuz 00.00'da başladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan köprü ve otoyolların, bayramın bitiş günü olan 26 Temmuz'a 07.00'ye kadar ücretsiz olacağını aktardı.

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Açıklamalarının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı otoyolların geçiş ücretlerinde indirime gidildiğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerin otomobilleri ile yüzde 20, yolcu otobüsü, minibüs, tır ve kamyon ile yüzde 40 indirimli seyahat edebileceğini söyledi.
Kurban Bayramı süreci boyunca Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi gibi yap işlet devret kapsamındaki köprüler ve otoyollar hariç, diğer köprü ve otoyollardan geçiş için ücret talep edilmeyecek.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

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