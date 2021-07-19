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Bayramda Marmaray ücretsiz mi? 2021 Kurban Bayramı’nda Marmaray bedava mı?

19.07.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslümanlar için önemli bayramlar arasında bulunan Kurban Bayramı’nda İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, Marmaray gibi toplu taşıma araçlarının bayram boyunca ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. 9 günlük bayram tatilinde İstanbul’da kalan vatandaşlar, Marmaray2ın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Genellikle bayramlarda ücretsiz hizmet veren Marmaray gibi toplu taşıma araçlarının Kurban Bayramı’nda ücretsiz olup olmadığı netlik kazandı.

Bayram tatilinde İstanbul’da kalacak olan vatandaşlar, bayram boyunca Marmaray’ın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Binlerce kişi, ‘Bayramda Marmaray ücretsiz mi?’ sorusunun cevabını arıyor. Vatandaşların bu sorusuna ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) açıklama geldi. Peki Kurban Bayramı’nda Marmaray ücretsiz mi?

Kurban Bayramı’nda Marmaray ücretsiz mi?

Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz'a denk geliyor. Bayramın ilk günü ise 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek olup bayramda otobüs, metrobüs ve metro gibi toplu taşıma araçları bu bayramda da 20, 21, 22 ve 23 Temmuz'da ücretsiz olacak.
İBB'nin artık geleneksel hale gelen bayramda ücretsiz toplu ulaşım uygulaması, 20 Temmuz Salı - 23 Temmuz Cuma günleri arasında (4 gün) İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.

Bayramda hangi otoyollar ve köprüler ücretsiz?

Bayramda hangi otoyollar ve köprüler ücretsiz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacağını duyurdu.
Bayram boyunca Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi gibi yap işlet devret kapsamındaki köprüler ve otoyollar hariç, diğer köprü ve otoyollardan geçiş ücretsiz sağlanacak.
Ücretsiz olacak 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde 1.sınıf araçlar için alınan 13.25 TL geçiş ücreti, bayram boyunca alınmayacak.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

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