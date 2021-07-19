Bayramda Marmaray ücretsiz mi? 2021 Kurban Bayramı’nda Marmaray bedava mı?

Bayram tatilinde İstanbul’da kalacak olan vatandaşlar, bayram boyunca Marmaray’ın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Binlerce kişi, ‘Bayramda Marmaray ücretsiz mi?’ sorusunun cevabını arıyor. Vatandaşların bu sorusuna ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) açıklama geldi. Peki Kurban Bayramı’nda Marmaray ücretsiz mi?

Kurban Bayramı’nda Marmaray ücretsiz mi?

Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz'a denk geliyor. Bayramın ilk günü ise 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek olup bayramda otobüs, metrobüs ve metro gibi toplu taşıma araçları bu bayramda da 20, 21, 22 ve 23 Temmuz'da ücretsiz olacak.

İBB'nin artık geleneksel hale gelen bayramda ücretsiz toplu ulaşım uygulaması, 20 Temmuz Salı - 23 Temmuz Cuma günleri arasında (4 gün) İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.

Bayramda hangi otoyollar ve köprüler ücretsiz? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacağını duyurdu.

Bayram boyunca Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi gibi yap işlet devret kapsamındaki köprüler ve otoyollar hariç, diğer köprü ve otoyollardan geçiş ücretsiz sağlanacak.