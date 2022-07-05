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Bedelli askerlik ücreti ne kadar 2022? Temmuz 2022 bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu?

05.07.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedelli askerlik ücreti geçtiğimiz gün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası tekrar belirlendi. Peki Bedelli askerlik ücreti ne kadar 2022? Temmuz 2022 bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu? Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik. İşte detaylar...

Bedelli askerlik ücreti, gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verilerini duyurması sonrası vatandaşlar internette yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki Bedelli askerlik ücreti ne kadar 2022? Temmuz 2022 bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu? Ayrıntılar haberimizde...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR 2022?

Bedelli askerlik ücretleri merak konusu oldu. Asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlardan sonra gözler bedelli askerlik ücretlerine çevrilmişti.
TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bedelli askerlik ücreti de tekrar belirlendi.
6 aylık enflasyonla birlikte güncellenen bedelli Askerlik ücreti arttı. Memur ve memur emeklileri yüzde 41.69 oranında zam alırken SGK ve Bağkurlular yüzde 42.35 oranında zam aldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Temmuz-Aralık 2022 döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,333603 olarak belirlendi.
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