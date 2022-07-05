Bedelli askerlik ücreti ne kadar 2022? Temmuz zammı ile bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu?

Bedelli askerlik ücreti, gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verilerini duyurması sonrası vatandaşlar internette yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki Bedelli askerlik ücreti ne kadar 2022? Temmuz zammı ile bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu? Detaylar haberimizde...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR 2022?

Bedelli askerlik ücretleri merak konusu oldu. Asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlardan sonra gözler bedelli askerlik ücretlerine çevrilmişti.

TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bedelli askerlik ücreti de tekrar belirlendi.

6 aylık enflasyonla birlikte güncellenen bedelli Askerlik ücreti arttı. Memur ve memur emeklileri yüzde 41.69 oranında zam alırken SGK ve Bağkurlular yüzde 42.35 oranında zam aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Temmuz-Aralık 2022 döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile açıkladı.