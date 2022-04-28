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  4. BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI! 2022/1 Bekçilik başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Bekçilik başvurusu nasıl yapılır?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI! 2022/1 Bekçilik başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Bekçilik başvurusu nasıl yapılır?

28.04.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçi alımı başvuruları ve detaylar, konuya ilişkin yapılan son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaşın aylardır beklediği duyuru Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden yapıldı. 81 ilde 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak. Peki 2022/1 Bekçilik başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Bekçilik başvurusu nasıl yapılır? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın detayları ve konuya dair bilgiler...

Bekçi alımı başvuruları ve E Devlet üzerinden nasıl başvuru yapılacağı, tarih ve şartlar adayların konuya ilişkin merak ettiği konuların başında geliyor. 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı ile ilgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. 2022/1 Bekçilik başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Bekçilik başvurusu nasıl yapılır? soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. Konuya dair bilgileri sizler için derledik.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NE 2022?

81 ilde 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımına ilişkin başvuru tarihi ve şartları yapılan açıklama ile netlik kazandı. Konuya ilişkin duyuru 28 Nisan Perşembe günü yapıldı.
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımına ilişkin Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada 28 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında başvuruların alınacağı ifade edildi.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER 2022?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER 2022?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak, beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak, askerlik ödevini bitirmiş olmak,
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
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Anahtar Kelimeler:
polis akademisi resmi gazete bekçi
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