HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bekçi alımı ne zaman 2021? Bekçi alım şartları neler?

Bekçi alımı ne zaman 2021? Bekçi alım şartları neler?

20.07.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bu yıl da bekçi alımlarının yapılacağını duyurmuştu. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar bekçi alımının ne zaman olduğunu ve bekçi alım şartlarının neler olduğunu araştırıyor. Bekçi olmak için en az 167 cm boyunda olma şartı aranıyor. Öte yandan bekçi olmaya aday kişinin 31 yaşından gün alınmamış olması gerekiyor.

Bekçi alımının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İstanbul'da en son 400 bin bekçi alımı yapılmıştı. Bekçi olmak isteyen vatandaşların gözleri bekçi alım tarihi ve bekçi olma şartlarına çevrildi. Konuya ilişkin gelişmelerin "pa.edu.tr" adresi üzerinden duyurulacağı belirtildi. İşte bekçi olmak için aranan şartlar...

Bekçi alımı ne zaman yapılıyor?

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 10 bin bekçi alınacak. Bekçi alımlarının ne zaman yapılacağına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Yetkili makamlar tarafından söz konusu açıklama yapıldığında, haberimizde yer alacak.

BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NELER?

BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NELER?
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, * En az lise veya dengi okul mezunu olmak, * En az 167 cm boyunda olmak, * Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. * 31 yaşından gün almamış olmak. * Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, * Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, * Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

2021 BEKÇİ MAAŞI

2021 BEKÇİ MAAŞI
Temmuz ayında açıklanan 6 aylık enflasyon verisinin ardından en düşük bekçi maaşı 5.008,221 TL oldu.
* İlkokul mezunu Bekçi maaşı 5.008,221 TL * Lise mezunu Bekçi maaşı 5.186,079 TL * Üniversite mezunu Bekçi maaşı 5.421, 4155 TL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bekçi

En Çok Okunan Haberler

Kurban satış ve kesim noktalarında hareketlilik

Kurban satış ve kesim noktalarında hareketlilik

Geldiği gibi gidiyor! İşte yeni adresi

Geldiği gibi gidiyor! İşte yeni adresi

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

Acun Ilıcalı'dan çarpıcı nafaka açıklaması

Acun Ilıcalı'dan çarpıcı nafaka açıklaması

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Çin'de yeni virüs alarmı! İlk ölüm gerçekleşti

Çin'de yeni virüs alarmı! İlk ölüm gerçekleşti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ataşehir'de 'korku' mahallesi! Balkona bile çıkamıyorlar

Ataşehir'de 'korku' mahallesi! Balkona bile çıkamıyorlar

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.