Bekçi alımı ne zaman 2021? Bekçi alım şartları neler?

Bekçi alımının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İstanbul'da en son 400 bin bekçi alımı yapılmıştı. Bekçi olmak isteyen vatandaşların gözleri bekçi alım tarihi ve bekçi olma şartlarına çevrildi. Konuya ilişkin gelişmelerin "pa.edu.tr" adresi üzerinden duyurulacağı belirtildi. İşte bekçi olmak için aranan şartlar...

BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NELER?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, * En az lise veya dengi okul mezunu olmak, * En az 167 cm boyunda olmak, * Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. * 31 yaşından gün almamış olmak. * Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, * Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, * Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.