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Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 EGM, PA bekçi alımı başvuru şartları ve tarihi...

08.07.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayının başlaması ve 2021'in ikinci yarısına girilmesiyle beraber bekçi alımları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Daha önce İstanbul'a 400 bekçi alımı yapılmıştı. Jandarma Genel Komutanlığı'na yapılacak olan yeni bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? İşte 2021 EGM ve Polis Akademisi bekçi alımı başvuru şartları ve tarihi...

Vatandaşlar 2021 yılı bekçi alımlarını merak ediyor. Son olarak yayınlanan ilan sonrası İstanbul'a 400 bekçi alımı yapılmıştı. Jandarma Genel Komutanlığı'na yapılacak olan yeni bekçi alımlarının tarihi ve ayrıntıları merak ediliyor. Peki 2021 bekçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Bu sene bekçi alımının ne zaman yapılacağı bekçi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Son gelişmelere göre göre, Jandarma Genel Komutanlığı'na 10 bin bekçi alımı yapılacağı bildirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı'na yapılması beklenen bekçi alımı ilanı henüz yayımlanmış değil. Polis Akademisi tarafından alım yapılacak iller, başvuru şartları ve başvuru tarihi açıklandığında detaylar sayfamızda yer alacak. Ancak geçtiğimiz senelerde istenen başvuru şartları ile bu sene şartların benzer olması bekleniyor.
Henüz ilanın yayımlanmaması sebebiyle Jandarma bekçi alımı şartları kesin olarak belli olmadı. Fakat bir önceki bekçi alımlarında gerekli olan şartlar şu şekilde listelenmişti:
1) En az lise ya da dengi okul mezunu olmak, 2) Başvuru yapmış olduğu il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak, 3) Askerlik görevini bitirmiş olmak 4) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak 5) En az 167 cm boyunda olmak 6) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden bir mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak
7) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak, 8) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak), 9) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli olarak tanınmamak 10) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilmiş olan şartları taşımak 11) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak 12) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında dünyaya gelmiş olmak) olmak
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Anahtar Kelimeler:
polis akademisi bekçi

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