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  4. Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu

Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu

25.07.2021 02:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'da 10 gün önce meydana gelen sel felaketinin ardından ülkenin güneydoğusundaki Namur ve Dinant gibi şehirler bir kez daha sele teslim oldu.

Gün içindeki aşırı yağış nedeniyle akşam saatlerinde Namur kentinde bazı sokaklarda su baskınları meydana geldi. Birçok evin giriş ve bodrum katlarını su bastı.

BELÇİKA TEKRAR SELE TESLİM

Sosyal medyada bölgede yaşayanların paylaştığı görüntülerde Dinant'ta bazı araçların sel sularına kapılarak sürüklendiği görüldü.

ÇOK SAYIDA EV BOŞALTILDI

ÇOK SAYIDA EV BOŞALTILDI
Sel nedeniyle bölgede bazı yolların kapandığı, bir istinat duvarının yıkılması nedeniyle çok sayıda evin boşaltıldığı bildirildi.
Selin neden olduğu tahribat ve can kaybı olup olmadığı konusunda henüz net bilgi bulunmuyor.
Meteoroloji yetkilileri, gün içinde aşırı yağış olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

10 GÜN ÖNCEKİ SELDE 37 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

10 GÜN ÖNCEKİ SELDE 37 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Belçika'nın doğusunda 10 gün önce meydana gelen sellerde 37 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca ev çökmüş, çok sayıda bina kullanılamaz hale gelmişti. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
sel Belçika
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