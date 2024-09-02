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  4. Bella Hadid Malibu tatilinde görüntülendi! Bikinisini kontrol etmekte zorlandı

Bella Hadid Malibu tatilinde görüntülendi! Bikinisini kontrol etmekte zorlandı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.09.2024 09:29
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Son dönemde özel hayatıyla da adından söz ettiren Bella Hadid kız arkadaşlarıyla tatile gitti. Malibu'da görüntülenen Bella Hadid bikinisini dalgalı denizde kontrol etmekte zorlandı.

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid son günlerde özel hayatıyla gündemde.

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KEYFİ YERİNDE

Gönlünü ABD’nin en ünlü at eğitmenlerinden ve binicilerinden biri olan Adan Banuelos'a kaptıran güzel isim bir süre aşkı için şehir hayatını bırakıp Teksas'ta karavanda yaşamıştı.

"Benimle birlikte beş tekerli karavanımda gayet mutlu bir şekilde yaşamaya başladı. Yaptığı çok havalı bir şeydi. O karavan bana her zaman biraz küçük gelmişti, ama mutlu olduğum birini bulduğumda adeta bir malikaneye dönüştü" diyen sevgilisinin sözleriyle gündeme gelen Bella Hadid kız arkadaşlarıyla Malibu'ya tatile gitti.

Filistin asıllı Bella Hadid, arkadaşlarıyla birlikte Malibu'ya tatile gitti. Güneşin altında eğlenen arkadaş grubu, masmavi sulara atlamaya karar vermeden önce kahkahalar atarken anbean kameralara yansıdı.

Soğuk Pasifik Okyanusu'nda yüzmenin tadını çıkaran ünlü model, fit vücudu ve doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktı. Güzel model bir ara dalgalı denizde bikinisini kontrol etmekte de zorlandı.

İpli, beyaz bikinisini kahverengi güneş gözlükleriyle tamamlayan Bella Hadid, yoğun programına ara verip tatile çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid
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