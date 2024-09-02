Bella Hadid Malibu tatilinde görüntülendi! Bikinisini kontrol etmekte zorlandı

"Benimle birlikte beş tekerli karavanımda gayet mutlu bir şekilde yaşamaya başladı. Yaptığı çok havalı bir şeydi. O karavan bana her zaman biraz küçük gelmişti, ama mutlu olduğum birini bulduğumda adeta bir malikaneye dönüştü" diyen sevgilisinin sözleriyle gündeme gelen Bella Hadid kız arkadaşlarıyla Malibu'ya tatile gitti.