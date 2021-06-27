Bella Thorne kırmızı mayosuyla poz verdi! "Boğuluyorsun ve..."

Müstehcen site OnlyFans'te 24 saat içinde 1 milyon dolara kazanarak kırdığı rekorla adından söz ettiren sansasyonların kraliçesi Bella Thorne, sosyal medyada dikkat çekmeye devam ediyor. Çocuk denecek yaşta ün kazanan oyuncu Bella Thorne, bir süredir birlikte olduğu Benjamin Mascolo ile evlilik yolunda ilk adımı atmış ve striptiz temalı nişanıyla yine adından söz ettirmişti. Bir süredir sosyal medyadan uzak kalan Bella Thorne'un dönüşü muhteşem oldu.

Sosyal medyayı salladı

Sansasyonel isim Bella Thorne sosyal medyada kırmızı mayosuyla gündem oldu.

Nişan partisinde giydiği kasıklarına kadar yırtmaçlı elbisesiyle gündeme gelen genç isim yine adından söz ettirmeyi başardı.

Thorne mayosuyla poz verip Baywatch göndermesi yapmayı da ihmal etmedi. Genç isim paylaşımına "Boğuluyorsun ve ben sana yardım etmek yerine selfie çekmeyi seçiyorum" notunu düştü.

Bir süredir sevgilisi Benjamin Mascolo ile tatil yapan Thorne pandemi sonrası sahne almaya da başladı. Hayranlarının ilgisiyle karşılaşan ünlü isim bu anları da sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor.