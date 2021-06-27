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Bella Thorne kırmızı mayosuyla poz verdi! "Boğuluyorsun ve..."

27.06.2021 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benjamin Mascolo ile ilginç bir nişan yapan Bella Thorne sosyal medya paylaşımlarıyla yine gündemde. Bella Thorne kırmızı bikinisiyle yine hayranlarını mest etti.

Müstehcen site OnlyFans'te 24 saat içinde 1 milyon dolara kazanarak kırdığı rekorla adından söz ettiren sansasyonların kraliçesi Bella Thorne, sosyal medyada dikkat çekmeye devam ediyor.

Çocuk denecek yaşta ün kazanan oyuncu Bella Thorne, bir süredir birlikte olduğu Benjamin Mascolo ile evlilik yolunda ilk adımı atmış ve striptiz temalı nişanıyla yine adından söz ettirmişti. Bir süredir sosyal medyadan uzak kalan Bella Thorne'un dönüşü muhteşem oldu.

Sosyal medyayı salladı

Sansasyonel isim Bella Thorne sosyal medyada kırmızı mayosuyla gündem oldu.
Nişan partisinde giydiği kasıklarına kadar yırtmaçlı elbisesiyle gündeme gelen genç isim yine adından söz ettirmeyi başardı.
Thorne mayosuyla poz verip Baywatch göndermesi yapmayı da ihmal etmedi. Genç isim paylaşımına "Boğuluyorsun ve ben sana yardım etmek yerine selfie çekmeyi seçiyorum" notunu düştü.
Bir süredir sevgilisi Benjamin Mascolo ile tatil yapan Thorne pandemi sonrası sahne almaya da başladı. Hayranlarının ilgisiyle karşılaşan ünlü isim bu anları da sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor.

BELLA THORNE KİMDİR?

BELLA THORNE KİMDİR?
Annabella Avery "Bella Thorne" 8 Ekim 1997'de Florida'da doğdu. Amerikalı oyuncu, yönetmen, şarkıcı ve dansçıdır. Thorne'nun en iyi bilinen rolü, başrolünü Zendaya ile paylaştığı Haydi Çalkala'daki CeCe Jones rolüdür. Dokuz yaşındayken babası Reinaldo yaşamını yitirmiştir. Annesi Tamara Thorne, profesyonel bir fotoğrafçıdır. Bella'nın sosyal sitelerde paylaştığı fotoğrafların çoğunun çekimi Tamara'ya aittir.
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Anahtar Kelimeler:
Bella Thorne OnlyFans
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