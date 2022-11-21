'Benim günahım çok, bana dua lazım' diyerek Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satmaya başladı! Fiyatı duyanlar kuyruk oluşturdu: Tehdit ediliyorum

"BU SİSTEMİN BİR NOKTADA KIRILMASI LAZIM"

Fırın işletmecisi Ali Yıldız, ekmeği ucuz sattığı için tehdit edildiğini iddia ederek, “Para kazanmak çok güzel yalnız uzun vadede helalinden kazanmak önemli. Kimse yanlış anlamasın benim fırıncı camiası ile ve Sivas’ta ki diğer meslektaşlarıma ile bir zarım zorum yok. Delide değilim sokaktan da para toplamıyorum. Ama sistemin bir noktada kırılması lazım.