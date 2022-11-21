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  4. 'Benim günahım çok, bana dua lazım' diyerek Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satmaya başladı! Fiyatı duyanlar kuyruk oluşturdu: Tehdit ediliyorum

'Benim günahım çok, bana dua lazım' diyerek Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satmaya başladı! Fiyatı duyanlar kuyruk oluşturdu: Tehdit ediliyorum

21.11.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta 20 yılı aşkın süredir esnaflık yapan fırıncı Ali Yıldız, dükkanındaki ekmek fiyatıyla şehrin en çok konuşulan ismi oldu. Ekmeği 2 liradan satan Yıldız tehdit edildiğini de belirtti. Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satan Yıldız, "Benim günahım çok dua almak istiyorum. Başka bir gerekçesi yok. Tabi bu mesajımı anlayan anlıyor." demesi de dikkat çekti.

Sivas’ta bir fırıncı aldığı tehditlere rağmen vatandaşlardan hayır duası alabilmek için ekmeğin fiyatını 2 liraya düşürdü, bu şekilde de kar ettiğini belirip düşük fiyat uygulamasında kararlı olduğunu söyledi.

"BİR EKMEK ÇALANIN GÜNAHI OLMAZ"

Sivas’ta 21 yıldır fırıncılık yapan Ali Yıldız, vatandaşların ucuz ekmeğe ulaşabilmesi ve hayır dualarını alabilmek için ekmeğin fiyatını 2 liraya indirdi. Yıldız bu durumu Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan fırınına “Ekmek, poğaça ve simit 2 lira. Bir ekmek çalanın günahı olmaz, bin ekmeği paylaşmayanın günahı olur” yazılı pankart asarak duyurdu.

Sivas'ta normal şartlarda 3.5 liraya satılan 200 gram ekmeğin fiyatını indirerek 2 liraya satmaya başlayan Yıldız, vatandaşın gönlünü kazanmayı başardı. Vatandaşların hayır duasını almak istediğini belirten Yıldız, 2 liradan sattığı ekmekten kendisine yetecek kadar para kazandığını söyledi. Ucuz ekmek sattığı için meslektaşları tarafından tehditte edildiğini ifade eden Yıldız, fiyat politikasının böyle devam edeceğini söyledi.

"BU SİSTEMİN BİR NOKTADA KIRILMASI LAZIM"

"BU SİSTEMİN BİR NOKTADA KIRILMASI LAZIM"

Fırın işletmecisi Ali Yıldız, ekmeği ucuz sattığı için tehdit edildiğini iddia ederek, “Para kazanmak çok güzel yalnız uzun vadede helalinden kazanmak önemli. Kimse yanlış anlamasın benim fırıncı camiası ile ve Sivas’ta ki diğer meslektaşlarıma ile bir zarım zorum yok. Delide değilim sokaktan da para toplamıyorum. Ama sistemin bir noktada kırılması lazım.

Sivil toplum örgütlerinin bu noktada duyarlı olması lazım. Birkaç tane meslektaşım dediğim arkadaş farklı muhabbetler yaptılar. Bunun içinde tehdit şantaj da dahil. Olayı adli mercilere yansıttık ama duyarlı olunmadı. Aslında sıkıntılarımız çok. Ama gücümüzün yettiği kadar Allah ömür verdiği sürece de biz bu fiyat politikasını böyle devam ettirmeye çalışacağız” dedi.

"GÜNAHIM ÇOK DUA ALMAK İSTİYORUM"

"GÜNAHIM ÇOK DUA ALMAK İSTİYORUM"

Günahının çok olduğunu ve bu yüzden dua almak istediğini ifade eden Yıldız, “Benim günahım çok dua almak istiyorum. Başka bir gerekçesi yok. Tabi bu mesajımı anlayan anlıyor. Takdiri ben tüketiciye bırakıyorum, Sivas halkına bırakıyorum. Herkes 3 buçuğa satarken bizdeki fiyatı duyunca önce şaşırıyorlar. Zaman zaman izdiham oluyor. Kalabalık oluyor. Elimizden geldiği kadar geleni boş çevirmemeye çalışıyoruz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas ekmek günah ucuz

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