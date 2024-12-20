Benzin de seyyara düştü! Yol kenarında satmaya başladılar! Suriye’den gelen görüntüler şaşkına çevirdi

"ESAD BİZİ MAHVETTİ VE GİTTİ"

Seyyar satıcıdan benzin almaya gelen Hassan Muhammed isimli taksici yaptığı açıklamada, “Petrol istasyonlarında maalesef yakıt yok, biz de buralardan benzin alıyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Esad bizi mahvetti ve gitti” dedi.