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  4. Benzin de seyyara düştü! Yol kenarında satmaya başladılar! Suriye’den gelen görüntüler şaşkına çevirdi

Benzin de seyyara düştü! Yol kenarında satmaya başladılar! Suriye’den gelen görüntüler şaşkına çevirdi

20.12.2024 12:48
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Suriye’de Esad rejimi sonrası yaşananlar tüm dünyada gündem yaratmaya devam ederken bölgeden gelen görüntüler de dikkat çekiyor. Akaryakıt istasyonlarından benzin sıkıntısı nedeniyle yol kenarlarında seyyar satıcılar, sebze ve meyvenin yanı sıra benzin de satmaya başladı. İşte seyyar benzincinin fotoğrafları…

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte geçici hükumet ülke vatandaşlarının yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalara başladı. Ancak akaryakıt dağıtım sektöründeki sorunlar nedeniyle petrol istasyonlarında yakıt bulunamıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
43.32
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
43.13
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
22.83
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.97
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.5
Gazyağı
36.04

BENZİNLE MUZ AYNI TEZGAHTA

Hal böyle olunca da sık sık benzin sıkıntısının yaşanması nedeniyle birçok kişi yol kenarlarında benzin satıyor.

BENZİN KARABORSAYA DÜŞTÜ

BENZİN KARABORSAYA DÜŞTÜ

1 litre benzinin güncel satış fiyatının 15 bin Suriye lirası olduğu ülkede, yol kenarındaki seyyar satıcılarda ise 1 litre benzin, 17 bin ile 20 bin Suriye lirası arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Bazı satıcılar ise yol kenarında aynı tezgahta hem benzin hem de sebze ve meyve satıyor.

"ESAD BİZİ MAHVETTİ VE GİTTİ"

"ESAD BİZİ MAHVETTİ VE GİTTİ"

Seyyar satıcıdan benzin almaya gelen Hassan Muhammed isimli taksici yaptığı açıklamada, “Petrol istasyonlarında maalesef yakıt yok, biz de buralardan benzin alıyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Esad bizi mahvetti ve gitti” dedi.

Anahtar Kelimeler:
suriye karaborsa benzin Akaryakıt seyyar satıcı
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