Benzin fiyatları güncel liste 25 Mart 2022! Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? 25 Mart 2022 Cuma

Benzin fiyatları güncel liste 25 Mart 2022 Cuma günü de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Otomobil sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını öğrenmek için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bu kapsamda Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? 25 Mart 2022 Cuma sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 25 Mart 2022 Benzin fiyatları güncel liste ve ayrıntılar...
BENZİN FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 25 MART 2022!
Dün petrol fiyatlarının yükselişe geçmesiyle birlikte motorin litre fiyatı zamlandı.
BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?
Benzine son gelen 1 lira 68 kuruş zammın ardından benzinin litre fiyatı ise 20 TL'ye dayanırken, motorinin fiyatı 1 lira 59 kuruşluk zam sonrası 22 TL oldu.
BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL?
Petrol fiyatlarının ve dolar kurunun artması, akaryakıtta zam olarak yurttaşa yansıyor. 23 Mart Çarşamba günü benzinin litre fiyatına 1 lira 68 kuruş zam geldi. Böylelikle benzinin litre fiyatı ise 20 TL'ye dayanmış oldu.
MAZOT, MOTORİN LİTRESİ NE KADAR? 25 MART 2022 CUMA
Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden itibaren akaryakıt fiyatına üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Petrol fiyatları dün ABD ve Avrupa Birliği’nin Rusya'ya yönelik petrol ambargosu uygulayabileceği endişeleriyle 123 dolar seviyesini aşmıştı.
Kanada’nın, Rus enerji sektöründen kaçınan müttefiklerinin karşılaştığı arz sıkıntılarını gidermek için petrol ihracatını yaklaşık yüzde beş artıracağını duyurmasıyla petrol fiyatları geri çekildi. Brent petrol yüzde 2’den fazla değer kaybederek 116 dolara geriledi.
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