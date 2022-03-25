Benzin fiyatları güncel liste 25 Mart 2022! Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? 25 Mart 2022 Cuma

Benzin fiyatları güncel liste 25 Mart 2022 Cuma günü de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Otomobil sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını öğrenmek için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bu kapsamda Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? 25 Mart 2022 Cuma sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 25 Mart 2022 Benzin fiyatları güncel liste ve ayrıntılar...