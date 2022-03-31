Benzin fiyatları güncel liste 31 Mart 2022! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İndirim ya da zam var mı? 31 Mart 2022 Perşembe

Benzin fiyatları ne kadar oldu? 31 Mart 2022 Perşembe günü de en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Brent ptrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarına da yön veriyor. Peki Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İndirim ya da zam var mı? 31 Mart 2022 Perşembe günü akaryakıt fiyatlarında son durum ve ayrıntıları sizler için derledik...